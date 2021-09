TASSO AL 6,21% Covid. 7.445 casi in Israele. Due terzi dei 726 casi gravi sono non vaccinati

In 24 ore in Israele i nuovi positivi sono stati 7.445. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità aggiungendo che i test sono stati 144.116 con un tasso di contagio pari al 6,21%.I casi gravi della malattia sono 726, in aumento rispetto ai giorni scorsi. Secondo gli stessi dati del ministero, l'aumento dei casi gravi è molto più alto, due terzi del totale, tra i non vaccinati, che nel paese sono il 17% della popolazione.Intanto le persone che hanno avuto la terza dose hanno superato i 3 milioni.