Coronavirus Germania. Semi-lockdown prolungato fino al 20 dicembre La crescita esponenziale del contagio è stata interrotta, ha detto Angela Merkel, "ma questo è solo un successo parziale"

Il semi-lockdown vigente in Germania sarà prolungato fino al 20 dicembre ha annunciato la cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo la videoconferenza con i ministri presidenti dei laender sulle misure anti-Covid.Prevista la possibilità che si arrivi fino a gennaio se il livello dei contagi non scenderà sotto la soglia stabilita.Dal 23 dicembre fino a Capodanno saranno consentite riunioni familiari fino a 10 persone: "Nessuno dovrà vivere le vacanze di Natale in solitudine", ha ribadito Merkel, come già detto nei giorni scorsi."La nostra valutazione è concorde: la crescita esponenziale del contagio è stata interrotta. Ma questo è solo un successo parziale", ha detto la Merkel. "Siamo troppo lontani dall'obiettivo della soglia dei 50 contagi su 100 mila abitanti in sette giorni", ha aggiunto. Merkel ha sottolineato che la curva è piatta, ma su un livello troppo alto."Cercheremo di coordinarci con i partner vicini in Europa. Non sarà facile, ma ci proveremo".