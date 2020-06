I dati della Protezione civile Covid-19 in Italia, 2 nuovi casi su 3 in Lombardia. Tornano a salire ricoveri in terapia intensiva La situazione nelle ultime 24 ore in Italia: stabili i nuovi contagi, in leggero aumento i decessi: 66 nelle ultime 24 ore



Sono 23.101 i malati di coronavirus in Italia, 824 meno di ieri, quando il calo degli attualmente positivi era stato di 644. Il dato è stato reso noto dallaProtezione Civile che anche oggi nel consueto bollettino fotografa la situazione dell'epidemia nel nostro paese.Nel dettaglio gli attualmente positivi sono 14.647 in Lombardia (-325), 2.290 in Piemonte (-95), 1.281 in Emilia-Romagna (-64), 607 in Veneto (-73), 438 in Toscana (-6),246 in Liguria (+2), 997 nel Lazio (-42), 577 nelle Marche (-8),242 in Campania (-16), 306 in Puglia (-18), 59 nella Provinciaautonoma di Trento (+1), 637 in Sicilia (-168), 97 in Friuli Venezia Giulia (-2), 434 in Abruzzo (-4), 85 nella Provincia autonoma di Bolzano (-2), 16 in Umbria (-2), 31 in Sardegna (0),6 in Valle d'Aosta (-2), 35 in Calabria (+2), 60 in Molise (-2),10 in Basilicata (0).Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.516 (+36), Piemonte 4.032 (+6), Emilia-Romagna 4.219 (+4), Veneto 1.994 (+7),Toscana 1.093 (+1), Liguria 1.536 (+4), Lazio 822 (+4), Marche 994 (+0), Campania 431 (+0), Puglia 538 (+2), Provincia autonoma di Trento 465 (+0), Sicilia 280 (+0), Friuli Venezia Giulia 343(+0), Abruzzo 458 (+1), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0),Umbria 77 (+0), Sardegna 132 (+0), Valle d'Aosta 145 (+1),Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0).I tamponi per il coronavirus sono finora 4.831.562, in aumento di 58.154 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.958.724.Dopo settimane di calo, tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva dei malati di coronavirus: oggi sono 168 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, 5 più di ieri. In Lombardia sono 60, uno più di ieri. I malati ricoverati con sintomi scendono invece sotto i tremila e sono ora 2.867, con un calo di 246 rispetto a ieri,mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 20.066, con un calo di rispetto a 583 rispetto a ieri. Il dato è stato resonoto dalla Protezione Civile.