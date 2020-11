Mercati Creval vola dopo l'opa di Credit Agricole. AstraZeneca in calo dopo i dati sul vaccino

di Fabrizio Patti Oggi a Piazza Affari occhi puntati sul settore bancario. Perché questa mattina Crédit Agricole Italia ha lanciato un'Opa, un'offerta pubblica di acquisto volontaria per il 100% delle azioni di Creval, il credito valtellinese, che conta 355 filiali, di cui 158 in Lombardia e 94 in Sicilia. Il prezzo offerto è di 10 euro e 50 centesimi ad azione, il 21,4% in più rispetto all'ultima quotazione. In apertura il titolo Creval si è subito allineato, sale del 21,33%, il titolo è stato sospeso per eccesso di rialzo.In apertura quotazioni azionarie con il segno più, in Europa così come in Asia nella notte. Per il Ftse Mib +0,87%, dopo il +3,84% della scorsa settimana. Il progresso del mese di novembre supera il 22%. Positivi anche gli altri mercati europei: Londra +0,33%, Francoforte +0,6%, Parigi +0,77%, così come i future che anticipano l'apertura della borsa di New York. A dare ottimismo agli investitori sono le parole del responsabile del programma statunitense di vaccinazione contro il coronavirus, Moncef Slaoui, secondo cui le prime dosi del vaccino negli Stati Uniti potrebbero essere distribuite 24 ore dopo l'approvazione da parte delle autorità farmaceutiche, forse già l'11 o il 12 dicembre. In tema di vaccini l'università di Oxford e AstraZeneca hanno annunciato che il proprio vaccino è efficace al 70,4%. Meno di quanto dichiarato nei giorni scorsi da Pfizer e Moderna ma si tratta di un vaccino più facile da conservare.Il titolo di Astrazeneca alla borsa di Londra segna ora -1,42%. Tra i titoli a Piazza Affari maggiori rialzi per Saipem (+3,7%) e Bper Banca (+3,4%), in quest'ultimo caso per le voci su una possibile fusione con Banco Bpm. Maggiori ribassi per Recordati (-1,10%) e Terna (-3,09%). In evidenza anche Atlantia (+2,63%). La famiglia Benetton ha annunciato il cambio del presidente di Edizione Holding. Gianni Mion sarà sostituito da Enrico Laghi, ex-commissario di Alitalia