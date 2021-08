Il campione in partenza Juventus e Ronaldo, è rottura. Allegri: "Cristiano non ha intenzione di restare" "Non sono deluso, ha fatto una sua scelta", dice in conferenza stampa il tecnico. "Alla Juve sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon, e' una legge di vita. Rimane la Juve"

La rottura tra Ronaldo e la Juventus era ampiamente nell'aria ma oggi arriva la conferma. "Prima che mi facciate domande: ieri Cristiano mi ha comunicato che non ha intenzione di restare", annuncia il tecnico della Juventus. "Oggi non si è allenato, domani non sarà convocato", dice Massimiliano Allegri in conferenza stampa."Non sono deluso, ha fatto una sua scelta", continua il tecnico. "Alla Juve sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon, e' una legge di vita. Rimane la Juve, che e' la cosa piu' importante, la base solida per ottenere i risultati. Ha dato il suo apporto, ora va via. Gli auguro tutte le fortune del mondo dove andra' a giocare, e' un grande campione, c'e' solo da ringraziarlo per quello che ha dato alla Juventus. La vita va avanti"."I ragazzi sono gia' tutti responsabili, con la sua assenza lo saranno ancora di piu'. La differenza la fara' quanto piu' velocemente arriveremo a un equilibrio mentale giusto che ci permetta di vincere le partite"."Welcome to Ronchester": la crasi tra Ronaldo e Manchester è il titolo che campeggia sull'inglese Daily Mail per salutare il possible approdo di CR7 al City. Tutti i media inglesi danno grande spazio alla trattativa con la Juve. L'agente Jorge Mendes sarebbe al lavoro per favorire un accordo tra il club inglese e i bianconeri che chiedono almeno 25 milioni per lasciar partire il cinque volte Pallone d'Oro. Per CR7 sarebbe il ritorno nella città che lo aveva consacrato, con lo United sull'altra sponda dell'Old Trafford, tra il 2003 e il 2009.Ronaldo ha già lasciato la Continassa. CR7,infatti, è andato via dal quartier generale bianconero, segnale che il suo futuro appare sempre più delineato: si va verso l'addio, anche se la Juventus attende un'offerta: la Juve chiede una cifra tra i 25 e 30 milioni di euro o l'inserimento nell'affare di Gabriel Jesus che però appare improbabile.