Strada del Bramafame Crolla palazzina a Torino, due persone estratte vive dalle macerie Crollo causato da un'esplosione, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco

Condividi

🔴 #Torino #24agosto 8:55, crollo parziale di una palazzina di due piani in strada del Bramafame: una persona estratta dai #vigilidelfuoco, squadre al lavoro per la ricerca di altri possibili dispersi [#24agosto 9:30] pic.twitter.com/GqLs3KczBO — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 24, 2021

Due persone sono state estratte vive dalle macerie di una palazzina crollata forse per una esplosione in strada del Bramafame, alla periferia di Torino.Individuate altre due persone in vita sotto le macerie, si cerca un terzo disperso.Lo hanno comunicato i vigili del fuoco, precisando che squadre di soccorritori sono al lavoro.