Ristori Dl Sostegni, Agenzia delle Entrate: pagati 3 miliardi a 1 milione di imprese I dati ufficiali a 16 giorni dall'apertura delle domande per ottenere l'erogazione dei ristori

di Tiziana Di Giovannandrea Superano i 3 miliardi di euro i pagamenti previsti dal Decreto Sostegni ed effettuati dall'Agenzia delle Entrate a favore di oltre un milione di imprese e di lavoratori autonomi.I dati ufficiali sono stati comunicati a 16 giorni dall'apertura del canale telematico per l'invio delle domande previste dal Decreto Sostegni.L'Agenzia delle Entrate ha precisato che rispetto all'importo totale, circa 625 milioni di euro hanno raggiunto gli esercenti del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli, 608 milioni sono stati destinati alle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, 336 milioni a quelle manifatturiere, 324 milioni al settore dell'edilizia.A livello regionale, i mandati di pagamento più numerosi sono stati inviati in Lombardia (circa 173mila soggetti che hanno ricevuto il contributo), seguono il Lazio (108mila), la Campania (103mila), il Veneto (75mila) e la Toscana (74mila). Fra le altre regioni spiccano la Sicilia (71mila), l'Emilia-Romagna (71mila), la Puglia (70mila) e il Piemonte (69mila).L'Agenzia delle Entrate ha inoltre spiegato che sono 987.616 le istanze di contributo a fondo perduto per le quali è stato già inviato l'ordine di accredito sul conto corrente. A queste si aggiungono i 22.269 contributi riconosciuti in forma di crediti di imposta da utilizzare in compensazione, per un totale di 1.009.885 contributi erogati.L'importo complessivo liquidato supera quota 3 miliardi di euro, precisamente 3.045.127.656, destinato alle partite Iva che hanno presentato la domanda sulla piattaforma informatica delle Entrate, gestita dal partner tecnologico Sogei, entro il 12 aprile 2021.