Da domani quasi tutta Italia in zona bianca. Stop mascherine all'aperto, atteso parere Cts

Da domani quasi tutto il Paese in zona bianca e senza coprifuoco e - forse - molto presto senza l'obbligo di mascherina all'aperto. Domani sera il Comitato tecnico scientifico Cts si riunirà per fornire il parere richiesto dal ministero della Salute.Sulla fine dell'obbligo di mascherina - per il momento solo negli spazi all'aperto a meno che non ci si trovi in una situazione in cui è impossibile garantire il distanziamento - già ci sono alcune date possibili e si fa sempre più compatto il fronte di chi spinge per inizio luglio, forse il 5, o comunque non più tardi del 12 del prossimo mese.La data sullo stop alla mascherina all'aperto sarà calcolata anche in base alla percentuale di popolazione vaccinata, tenendo conto delle somministrazioni sia per la prima che per la seconda dose, secondo quanto si apprende. L'ipotesi principale è di introdurre la fine dell'obbligo a inizio luglio, probabilmente lunedì 5. Togliendo la mascherina, bisognerà comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti e va comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento. Restano però timori sulla diffusione della variante Delta, in particolare per i vaccinati solo con prima dose, che non sarebbero abbastanza protetti da evitare il contagio.Gradualmente si torna alla quasi normalità anche nei trasporti pubblici, dove in alcune Regioni già bianche - come Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte - è stata anche 'allargata' la capienza dei bus, passando dal 50% all'80%. Ma la necessità di fissare "modalità e termini della permanenza dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto" resta al momento la priorità sulla quale si discute a livello nazionale.Dopo l'annuncio del premier Mario Draghi, il quale aveva anticipato la richiesta di una valutazione al Cts, è stato poi lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, a chiedere formalmente agli scienziati un parere ufficiale e definitivo.Via libera al richiamo con Astrazeneca per gli under 60 che rifiutino il mix di vaccini, che resta l'indicazione prioritària. Così la nuova ordinanza del ministro Speranza. Johnson&Johnson verrà usato anche per chi ha meno di 60 anni difficili da rintracciare, come migranti e senza tetto. Il servizio di Francesco Musi.Figliuolo assicura che "la quantità disponibile entro settembre consentirà di immunizzare nei tempi previsti l'80% della platea".I numeri della campagna vaccinale, secondo il report quotidiano del ministero della salute, oltre 45milioni 579mila le dosi somministrate finora, più di 15 milioni e 500 mila le persone immunizzate - e cioè più del 28% della popolazione. Numeri che con i dati Covid in miglioramento fanno ben sperare per i prossimi mesi.