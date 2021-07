I dati della pandemia Covid, in Italia 3.558 nuovi casi e 10 morti. Tasso di positività all'1,6% Il bollettino emesso da Protezione Civile e ministero della Salute

Tutti i dati in Italia e nel mondo

Balzo dinelle ultime 24 ore, sonoi casi Covid accertati secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.072. Sono invecelein un giorno, mentre ieri erano state 7.Sonoper il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ilè del, più basso rispetto al 2,3% di ieri.I 10 i decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia portano il totale a 127.884 decessi.. Si tratta di Caltabellotta e Favara, entrambe in provincia di Agrigento. A prevederle un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito dell'aumento considerevole di positivi al Covid. Il provvedimento, varato a seguito delle note dell'Azienda sanitaria provinciale e dei sindaci dei due Comuni, sarà in vigore dal 22 al 29 luglio.Aumentano per il secondo giorno consecutivo i ricoverati da Coronavirus in Piemonte. Se le terapie intensive rimangono stabili, con tre pazienti dallo scorso fine settimana, negli altri reparti sono diventati 57, 3 in più di ieri quando l'incremento era stato di 8. Balzo dei nuovi positivi, oggi 122, ma i tamponi eseguiti sono stati 16.254 contro gli 11.319 di ieri. Gli asintomatici sono 67.