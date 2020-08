Dati cinesi in chiaroscuro, Borse Europee in discesa

Condividi

di Marzio Quaglino Sale la produzione industriale in Cina, ma calano i consumi. Dati che spingono le piazze asiatiche, ma che non bastano per quelle europee in una settimana che ha visto nel complesso tre sedute con buoni rialzi. Dunque prevalgono le vendite in avvio con Milano che perde l’1,08%, in linea con Londra e Parigi, mentre Francoforte limita il calo allo 0,60%.Sul listino di Piazza Affari si ferma la salita dei giorni scorsi del Banco Bpm (-3,27%).Sul mercato delle materie prime arretra il petrolio. Il Brent del Mare del Nord torna sotto la soglia dei 45 dollari al barile.Tra le valute l’Euro si conferma sul Dollaro appena sopra la soglia 1,18.