La polemica sul disegno di legge, divisioni tra i partiti Ddl Zan e Vaticano, l'intervento del premier Draghi in Parlamento L'atteso intervento del premier dopo la richiesta arrivata dal Vaticano di un intervento sul testo della legge, che violerebbe l'accordo di revisione del Concordato. Fico: "Parlamento sovrano, non accettiamo ingerenze". Il deputato Zan sottolinea che non è a rischio "la libertà di pensiero di nessuna persona, tanto meno dei cattolici"

"Il mio intervento intende rendervi partecipi degli argomenti in discussione nel Consiglio Europeo di questa settimana. Si tratta di un passaggio importante e per cui vi ringrazio. L'interlocuzione con il Parlamento è infatti essenziale per meglio definire la posizione del nostro Paese su temi di grande rilevanza per la vita dei nostri cittadini e delle nostre istituzioni" dice il presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera per comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Nel pomeriggio al Senato.Il nostro obiettivo èprima "della pandemia" dice Draghi. "Durante la pandemia - ha detto Draghi -abbiamo impiegato risorse ingenti per proteggere la capacità produttiva della nostra economia.Ora dobbiamo assicurarci che la domanda aggregata sia in grado di soddisfare questi livelli di offerta". La situazione economica europea e italiana è in forte miglioramento. Secondo le proiezioni della Commissione europea, nel 2021 e nel 2022 l'Italia crescerà rispettivamente del 4,2% e del 4,4%, come il resto dell'Ue. Molti degli indicatori che abbiamo a disposizione ci indicano che la ripresa probabilmente sarà ancora più sostenuta. La fiducia, insomma, sta tornando", aggiunge.Per favorire la crescita " è fondamentalenei prossimi mesi" afferma il premier. "In questo quadro economico positivo,Il primo è proprio la situazione epidemiologica. Sebbene in forte miglioramento, questa deve essere monitorata con attenzione. In particolare, dobbiamo, che possono rallentare il programma di riaperture e frenare consumi e investimenti" dice il premier. "Il secondo potenziale pericolo è l'inflazione, che nell'area euro ha raggiunto il 2% a maggio dopo l'1,6% ad aprile. C'è largo consenso che, a oggi, questo aumento sia temporaneo perché legato a un recupero della domanda, a strozzature dell'offerta e a effetti contabili"."L'ultimo rischio riguarda la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. Le fasi di ripresa dalle crisi recenti hanno spesso favorito solo alcune fasce della popolazione, penalizzando i meno abbienti, i più giovani e le donne. Non abbiamo prestato la dovuta attenzione alla crisi climatica, che colpisce soprattutto le aree più fragili del nostro Paese. Questa volta dobbiamo agire diversamente. Ad esempio,, per aiutare chi ha bisogno di formazione per trovare un nuovo impiego"."L'approvazione del Piano di ripresa e resilienza italiano da parte della Commissione, confermata dalla presidente von der Leyen durante la sua visita di ieri a Roma, conferma il grande lavoro svolto dal nostro Paese. Abbiamo messo insieme un piano ambizioso di riforme e investimenti e lo abbiamo fatto con la collaborazione degli enti territoriali,delle parti sociali e del Parlamento che ci tengo a ringraziare.Il vostro ruolo come Parlamento sarà fondamentale durante tutta l'attuazione del Piano". "Gli occhi dell'Europa sono sull'Italia. Il nostro è infatti il programma più sostanzioso,per un importo pari a 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 30 miliardi del fondo complementare. Il successo del programma Next Generation Eu dipende in larga parte da noi"."Per quanto riguarda, rispetto alle mie Comunicazioni alle Camere del 24 marzo, il quadro epidemiologico in Italia e in generale in Europa è molto migliorato. La scorsa settimana in tutta l'UE abbiamo registrato circa 90 mila casi e ci sono stati 2.600 decessi dovuti al Covid-19. Due mesi fa, i casi erano circa un milione a settimana e i decessi settimanali erano sei volte quelli attuali. Questo miglioramento è merito della campagna vaccinale che procede in modo spedito"."Ad oggi, nell'Unione Europea più di metà della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose di vaccino..I rischi legati alle varianti, e in particolare alla cosiddetta"variante Delta", ci impongono di procedere nella campagna vaccinale con la massima intensità. Dobbiamo inoltre continuare a concentrarci sui soggetti più fragili, come i più anziani, che sono maggiormente a rischio di morte o di ospedalizzazione"."Un altro tema che ci riguarda da vicino è quello dellache torna ad essere in agenda al Consiglio Europeo su precisa richiesta dell'Italia. Come ho dichiarato in passato, il Governo vuole gestire l'immigrazione in modo equilibrato, efficace e umano. Ma questa gestione non può essere soltanto italiana. Deve essere davvero europea. Occorre un impegno comune che serva a contenerei flussi di immigrazione illegali; a organizzare l'immigrazione legale; e aiutare questi paesi a stabilizzarsi e a ritrovare la pace". E aggiunge: "Al momento, però, una solidarietà obbligatoria verso i Paesi di primo arrivo attraverso la presa in carico dei salvati in mare rimane divisiva per i 27 Stati Membri. Serve un'alternativa di lungo periodo, per fare in modo che nessun Paese sia lasciato solo. Vogliamo che il Consiglio promuova un'azione più incisiva sui rimpatri, anche attraverso lo strumento dei rimpatri volontari assistiti, e che favorisca un impegno comune a sostegno dei corridoi umanitari: attualmente siamo protagonisti per i corridoi, ci sono pochissimi altri Paesi che li fanno e li fanno così bene".Terminate le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, in Aula alla Camera il dibattito al termine del quale verranno esaminate e votate le risoluzioni dei gruppi parlamentari."E' una domanda importante. Domani sarò tutto il giorno in Parlamento, me lo chiederanno sicuramente, e risponderò in modo più strutturato di quanto potrei fare oggi". Ha risposto così ierì il premier Mario Draghi in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, a una domanda sul ddl Zan, dopo la notizia che il Vaticano ha attivato i propri canali diplomatici per chiedere formalmente al governo italiano di modificarlo perché in alcuni contenuti violerebbe l'accordo di revisione del Concordato. E oggi le sue risposte "più strutturate" sono al centro dei riflettori.Quella di Draghi, insomma, è un'iniziativa morbida. Il premier non vuole e non può andare oltre, si rileva sempre in ambienti di maggioranza, soprattutto parlando da un "palco" come quello delle comunicazioni del presidente del Consiglio alle Camere prima del Consiglio europeo. Spetta ai partiti di maggioranza trovare la giusta quadra per portare avanti una legge che è di iniziativa parlamentare. Certo, nel governo un timore c'è: quello dell'impugnazione del Concordato da parte della Santa Sede una volta che il ddl Zan diventerà legge. E il rischio, spiegano fonti parlamentari di rango, è che la protesta della segreteria di Stato abbia radicalizzato le posizioni di chi vuole la legge al più presto.La protesta da Oltretevere è stata consegnata all'ambasciata italiana presso la Santa Sede e gli uffici diplomatici l'hanno a loro volta inviata al Quirinale. Si tratta di una nota verbale, che nel linguaggio delle feluche è una forma di corrispondenza tra ambasciate o tra una missione diplomatica stabilita in uno Stato accreditatario e il ministero degli Esteri dello Stato medesimo. E' redatta in terza persona e non è firmata. E di prassi non viene diffusa ai media, cosa che nella maggioranza ha seminato il sospetto di una "manina" che abbia disvelato la nota.La maggioranza è spaccata ma, a cominciare dal Pd, dove Enrico Letta è costretto a mediare tra le sensibilità dei cattolici e quelle più vicine all'attivismo Lgbtq. Anche negli M5S - schierato finora al fianco del Pd perla legge - potrebbero emergere divisioni, visti anche i cordiali e stretti rapporti che, nel suo premierato, Giuseppe Conte ha intessuto con la Chiesa. Del resto, basterebbe ricordare cosa accadde per la legge sulle unioni civili del maggio 2016, approvata dopo mesi e mesi di tensione tra i partiti della maggioranza di Matteo Renzi e all'interno degli stessi Dem. Sono passati 5 anni e 4 governi e queste tematiche, nella politica italiana, restano esplosive."La risposta" al Vaticano "è semplice: il Parlamento è sovrano, i parlamentari decidono in modo indipendente. Il ddl Zan è già passato alla Camera, ora è al Senato, sta facendo" il suo iter "e noi non accettiamo ingerenze. Il Parlamento è sovrano e tale rimane". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, ad Agora' su Rai 3.La prima reazione di Alessandro Zan, alla richiesta del Vaticano al governo italiano di modificare il disegno di legge contro l'omofobia che porta il suo nome, è stata "di incredulità. Perché è la prima volta che il Vaticano pone la questione sul Concordato e lo fa su una legge, non ancora in vigore, approvata solo alla Camera a larga maggioranza. "Il Parlamento è sovrano, deve essere libero di discutere, non può subire alcuna ingerenza da uno Stato estero" dice il deputato Pd in un'intervista al Corriere della Sera. Zan respinge l'obiezione della Santa Sede secondo la quale il disegno di legge limiterebbe la libertà garantita alla Chiesa e alle associazioni cattoliche: "Assolutamente no. La libertà di manifestazione del pensiero, per singoli e associazioni, non è in discussione. Questo risulta chiaramente già dall'applicazione della legge Mancino negli ultimi 30 anni ed è ulteriormente ribadito dall'articolo 4 del ddl che porta il mio nome. Quella norma chiarisce che restano salve tutte le opinioni e le condotte legittime che non determinano il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori e violenti".E' "una norma che non abbiamo inventato, ma è ricalcata sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa ai reati di istigazione alla discriminazione e alla violenza già previsti dalla legge Mancino, che il ddl estende anche alle condotte motivate da sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità". Non è a rischio "la libertà di pensiero di nessuna persona, tanto meno dei cattolici". Zan respinge anche le preoccupazioni della Chiesa l'art. 7 del ddl, che non esenterebbe le scuole private dall'organizzare attività per la giornata nazionale contro l'omofobia: "In Aula alla Camera,proprio per venire incontro alle preoccupazioni di parte del mondo cattolico, è stato precisato che le iniziative dovranno essere coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il patto di corresponsabilità educativa tra scuole e famiglie. Questo per ribadire oltre ogni ragionevole dubbio che il tutto potrà - non dovrà - avvenire nel rispetto dell'autonomia scolastica".