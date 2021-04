Serie A, trentunesima giornata Crotone verso la B: 1-2 Udinese. La Samp ribalta il Verona (3-1) L'argentino De Paul protagonista allo 'Scida': segna una doppietta, viene espulso al 90'. Per i calabresi illusorio pari di Simy dal dischetto. Hellas avanti a Marassi con Lazovic, poi si scatenano i blucerchiati: a segno nella ripresa Jankto, Gabbiadini (rigore) e Thorsby

A sette giornate dalla fine solo la matematica tiene in piedi il fanalino Crotone, quasi spacciato dopo il ko 1-2 allo ‘Scida’ con l'Udinese, ormai salva a quota 36 punti.Al 41' friulani a segno con il preciso piatto di Rodrigo De Paul dopo un miracolo di Cordaz su Nestorovski, Simy su rigore (68') rimette in equilibrio la gara. Ma solo per poco: al 74' l’argentino De Paul (poi espulso al 90' per un fallaccio su Molina) fa doppietta firmando il definitivo gol partita. Prima del triplice fischio, clamoroso palo interno di Simy (89').Squadre 'serene' a Marassi (entrambe a centro classifica), dove la Sampdoria rimonta e batte 3-1 il Verona. Scaligeri avanti con la punizione a giro di Lazovic (13'), nella ripresa la grande reazione blucerchiata: pari Jankto al 47' con una botta di sinistro ravvicinata, Gabbiadini raddoppia dal dischetto (73', fallo Tameze su Keita Balde), all’83’ arriva il tris di Thorsby complice una papera di Silvestri che sbaglia l’uscita (82'). Il legno nega a Dawidowicz il 3-2 (93’).