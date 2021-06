Debole Wall Street, Europa in crescita

Condividi

di Paolo Gila Una seduta a corrente alternata per i principali listini. Gli investitori hanno gli occhi puntati alla riunione del board della Federal Reserve, in calendario domani. Si teme una correzione delle linee di politica monetaria: di fronte al rischio di una crescente inflazione la banca centrale statunitense potrebbe tornare a rialzare i tassi. In calo il Dow Jones e il Nasdaq (flessione di mezzo punto percentuale per entrambi gli indici alle 17 e 30 ora italiana). In questo clima Milano ha segnato in chiusura - 0,08%, mentre Londra, Parigi e Francoforte sono avanzate allineate a +0,35%. Lo spread tra btp e bund è sceso leggermente, a 101 punti base, con il rendimento del nostro decennale allo 0,78%. Euro contro dollaro a 1,21 e 30.