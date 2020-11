Debole Wall Street, bene Milano

Condividi

di Sabrina Manfroi Avvio di seduta in calo per Wall Street: DJ -0,18%. Prosegue invece in rialzo, ma lontano dai massimi, la seduta delle principali piazze europee: Milano +0,76%, Londra , Parigi e Francoforte salgono di circa lo 0,3%. A Piazza Affari ancora sotto i riflettori Bper, Banco Bpm, +4%, e Unipol, +3,4%, sull'ipotesi di una possibile fusione tra gli istituti.I bancari poi beneficiano delle parole del ministro dell'Economia Gualtieri che ieri ha chiesto in un'audizione al Senato regole meno stringenti per la gestione dei crediti deteriorati.Lo spread si mantiene stabile, a 118 punti base.