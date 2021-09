Conversione del DL 111/2021 Green pass: la Camera approva la fiducia sul secondo decreto scuola e trasporti Con 413 voti favorevoli, 48 voti contrari e 1 astenuto

Condividi

Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul ddl di conversione del decreto "Green pass scuola e trasporti" del 6 agosto 2021, (n. 111). I voti a favore sono stati 413, 48 i voti contrari (di FdI e L'Alternativa c'è) e 1 astenuto.Si tratta del secondo decreto Green pass, ovvero le norme sulla certificazione verde nelle scuole, università e nei trasporti a lunga percorrenza approvato lo scorso agosto dal Consiglio dei Ministri, e che al suo interno contiene anche le misure del terzo decreto sul green pass, con cui il governo ha esteso l'obbligo a chiunque acceda nelle scuole e università e ha introdotto l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori delle Rsa.Il via libera di Montecitorio al Dl, per l'esame da parte del Senato, dovrebbe arrivare domani (va convertito in legge entro il 5 ottobre).