ECONOMIA

2020/08/07 10:22

Governo Decreto agosto al via. Atteso il via libera dal consiglio del ministri Previsto in giornata il Cdm. Pacchetto di misure da 25 miliardi. Sciolto il nodo sul blocco dei licenziamenti. Ancora contrari gli industriali.

Dl agosto, tensioni nel governo su proroga stop ai licenziamenti: "Nodo politico"

Dl agosto, tensioni nel governo su proroga stop ai licenziamenti: "Nodo politico" Dl agosto, sindacati: "Stop licenziamenti o sciopero". Confindustria: "Pietrifica economia"

Dl agosto, sindacati: "Stop licenziamenti o sciopero". Confindustria: "Pietrifica economia" Dl agosto. 91 articoli: lavoro, fisco, sanità e scuola. Stop riscossione cartelle fino al 15 ottobre Condividi E' stato raggiunto l'accordo sul dl agosto e il decreto sarà varato oggi dal Consiglio dei ministri.



Stop licenziamenti legato a Cig o sgravi

Il blocco dei licenziamenti sarà legato a disponibilità e utilizzo della Cassa integrazione o all'utilizzo delle decontribuzioni legate a chi non prosegue l'utilizzo della Cig. E' questo, a quanto si apprende da diverse fonti, l'accordo raggiunto nel governo sulla norma da inserire nel decreto di agosto. In sostanza, se le aziende accederanno agli sgravi o useranno la Cassa integrazione Covid non potranno licenziare.



Italia viva: ok condizionato a rinvio tasse a novembre

"Il confronto è stato lungo e approfondito, ma il via libera di Iv è condizionato alla presenza di alcune misure che servono all'economia italiana e che abbiamo chiesto con forza, in primis lo slittamento delle tasse di novembre per i lavoratori autonomi, isa e forfettari". Lo precisa Luigi Marattin di Italia viva, presidente della commissione Finanze della Camera, dopo l'annuncio fatto dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dell'accordo raggiunto sul decreto Agosto. E' stato raggiunto l'accordo sul dl agosto e il decreto sarà varato oggi dal Consiglio dei ministri.Il blocco dei licenziamenti sarà legato a disponibilità e utilizzo della Cassa integrazione o all'utilizzo delle decontribuzioni legate a chi non prosegue l'utilizzo della Cig. E' questo, a quanto si apprende da diverse fonti, l'accordo raggiunto nel governo sulla norma da inserire nel decreto di agosto. In sostanza, se le aziende accederanno agli sgravi o useranno la Cassa integrazione Covid non potranno licenziare."Il confronto è stato lungo e approfondito, ma il via libera di Iv è condizionato alla presenza di alcune misure che servono all'economia italiana e che abbiamo chiesto con forza, in primis lo slittamento delle tasse di novembre per i lavoratori autonomi, isa e forfettari". Lo precisa Luigi Marattin di Italia viva, presidente della commissione Finanze della Camera, dopo l'annuncio fatto dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dell'accordo raggiunto sul decreto Agosto.

Condividi