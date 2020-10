Il papà “Non mi arrendo e non lo farò mai” Denise Pipitone. Oggi compie 20 anni, gli auguri del Comune di Mazara Denise è sparita nel nulla il primo settembre del 2004 mentre giocava davanti casa

“Ovunque tu sia la speranza è che un giorno tu possa riabbracciare la tua famiglia”. È un passaggio della nota del comune di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, con la quale si vuole ricordare e festeggiare il suo compleanno. Oggi Denise compie 20 anni."Ci sono due date – si legge sempre nella nota-nella vicenda di Denise Pipitone che la Città di Mazara del Vallo ricorda con un senso di angoscia e di affetto: la prima è l'uno settembre, giorno del rapimento, l'altra è il 26 ottobre, giorno del suo compleanno".Una nota scritta anche a nome di tutta la comunità. Il sindaco Quinci e il presidente del Consiglio comunale Gancitano: 'Ovunque sia' e la speranza, nonostante siano passati oltre 16 anni dal rapimento, che un giorno possa riabbracciare mamma Piera, papà Piero ed i suoi familiari".“Non mi arrendo e non lo farò mai. Ti aspetterò ogni minuto della mia esistenza! Ritorna da papà, mia dolce Rondinella". E' un passaggio della lettera che Piero Pulizzi, il papà di Denise Pipitone, scomparsa il primo settembre del 2004 mentre giocava davanti casa, scrive alla figlia nel giorno del suo 20esimo compleanno. "Quando ero più spensierato mi piaceva scrivere. Lo facevo spesso e poi con il tempo rileggevo i miei pensieri scritti su un foglio, oggi non è più così - scrive papà Piero - Quello che sto per scriverti avrei voluto dirtelo di persona. Avrei voluto abbracciare le tue espressioni nel momento in cui ti avrei detto 'Auguri Denise, ti voglio un mondo di bene'". "Denise, oggi, mi rifugio in questa pagina, perché in qualche modo ho bisogno di dimostrarti quanto ti amo, vita mia - scrive ancora -. In questa giornata particolare, ho voluto esternare una piccolissima parte dei miei sentimenti, non posso far finta di nulla, non posso sempre calpestare la disperazione della tua assenza. Tu continui ad esserci in ogni angolo della mia riprogettata vita, ti cerco ma non ci sei. Questo giorno non si può dimenticare, i tuoi 20 anni, ti abbiamo fortemente voluta e oggi ti penseremo con amore insieme alla tua mamma e a tutte le persone a cui stai a cuore. Piangerò di gioia con lacrime rivestite di amarezza e delusione, pensandoti serena e felice ovunque tu sei".