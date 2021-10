Cambiamenti climatici G20. Di Maio: da Roma un nuovo patto, passi avanti sul clima "Non era scontato. Collaborazione G20 vada avanti con lealtà'' valuta il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

di Tiziana Di Giovannandrea Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a proposito dell'intesa raggiunta nel G20 sulla crisi climatica ha commentato: "Da Roma abbiamo lanciato un nuovo patto tra persone, Stati e generazioni. Sul clima, come ha ribadito Draghi, abbiamo fatto passi in avanti molto ambiziosi" ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine del summit di Roma del G20."Insieme, con questa intesa, abbiamo nuovi obiettivi: 70% di vaccinati entro 2022; tassazione del 15% sulle transazioni internazionali; 100 miliardi per la transizione ecologica dei paesi più fragili; neutralità carbonica entro metà secolo; 1.000 miliardi di alberi entro il 2030. È chiaro a tutti che la collaborazione tra Stati mostrata qui al G20 dovrà andare avanti, con la massima lealtà e trasparenza. Oggi abbiamo posto le basi e non era scontato" scrive Luigi Di Maio plaudendo al successo della linea del premier Draghi che con impegno ha messo al centro del summit la questione climatica e i repentini cambiamenti climatici.Inoltre, il titolare della Farnesina nel suo post descrive che: "È stato sancito anche l'impegno del G20 a valorizzare il ruolo delle donne in ogni processo decisionale, altro tassello fondamentale per essere protagonisti, senza discriminazioni, delle sfide globali. Continuiamo a fare ogni sforzo per migliorare ancora il nostro sistema internazionale di commercio e investimenti, lavorando per uno sviluppo sostenibile e una crescita equa. Solo attraverso un approccio multilaterale saremo all'altezza delle scelte da fare con urgenza per il bene dei nostri Paesi. L'Italia c'è!", conclude Di Maio.