Migranti Di Maio e Lamorgese con i commissari europei in Tunisia Per rafforzare la cooperazione e fermare il traffico di esseri umani

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in missione a Tunisi, insieme alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e ai Commissari europei agli Affari Interni, Ylva Johansson, e per l’Allargamento e il Vicinato, Olivér Varhelyi. ."La Tunisia è un partner chiave perl'Unione europea e siamo impegnati per la sua prosperità estabilità, pronti a sviluppare ulteriormente il nostro partenariato a vantaggio sia della Tunisia che dell'Ue". E'quanto ha scritto su Twitter il Commissario Ue al Vicinato Oliver Varhelji, non appena sbarcato in Tunisia prima dell'incontro con il presidente tunisino Kaies Saied, primo impegno della giornata.