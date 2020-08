Farnesina Di Maio incontra il ministro degli Esteri cinese Wang: "Preservare l'indipendenza di Hong Kong" Wang: "Abbiamo fatto la legge (sulla sicurezza) perché è nostro diritto fondamentale salvaguardare la libertà e la tutela degli abitanti". Di Maio annuncia accordi su gas e agroalimentare

Condividi

.A Hong Kong "è indispensabile preservare l'alto grado di autonomia e libertà. Seguiremo con molta attenzione i risvolti della nuova legge sulla sicurezza nazionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa a Villa Madama con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. "Ho ribadito che con i partner europei riteniamo che stabilità e prosperità di Hong Kong, sulla base del principio un Paese due sistemi, siano essenziali", ha aggiunto Di Maio.

"La Cina rappresenta indubbiamente uno dei nostri principali partner e non si può dimenticare che ormai è un attore ineludibile per affrontare qualsiasi scenario internazionale" ha poi aggiunto Di Maio. Con la Cina c'è un "confronto fondato sulla franchezza" e la "nostra collocazione internazionale è ben chiara a tutti, a partire dalla nostra appartenenza alla Nato, che è più forte che mai" ha detto, "questo ci permette di avere un rapporto sano e leale con la Cina".

Di Maio ha quindi annunciato due accordi. "Abbiamo siglato due intese: una per il gas con Snam e una per l'export di prodotti dell'agroalimentare Made in Italy. A questo si aggiungono alcune importanti partnership nel settore energetico e dei trasporti".

Wang: legge Hong kong garantisce l'indipendenza

"Questa è la mia prima visita in Europa dopo lo scoppio globale della pandemia, ed è proprio in Italia: questo dimostra l'importanza dei nostri rapporti con l'Italia e con l'Ue" ha detto Wang nel corso della conferenza stampa. "Con il ministro Di Maio ci siamo confrontati su Hong Kong nel rispetto di uno spirito di non ingerenza. Gli ho detto che il motivo della legge sulla sicurezza è colmare le falle che esistevano da tanti anni e combattere gli atti violenti che avvengono dappertutto nell'isola. Abbiamo fatto la legge per garantire i diritti di tutti e l'autonomia. Abbiamo fatto la legge perché è nostro diritto fondamentale salvaguardare la libertà e la sicurezza degli abitanti".

"C'è chi vuole danneggiare le relazioni Ue-Cina"

Le relazioni tra Cina e Ue "subiscono provocazioni e danneggiamenti dalle forze esterne". In questo contesto "la mia visita serve per consolidare i rapporti tra Cina e Ue" ha aggiunto il ministro degli Esteri cinese. "Un'Europa unita, stabile e prospera è importante per tutto il mondo: questo è il nostro giudizio strategico. La Cina continuerà a sostenere l'integrazione europea con le proprie azioni concrete".

Dissidente Hong Kong: l'Italia sia più assertiva con la Cina

Nathan Law, storico leader studentesco del movimento degli ombrelli, è arrivato a Roma in concomitanza con la visita del ministro degli Esteri cinese Wang Yi. "La Ue ha espresso una posizione forte e anche il parlamento italiano ha condannato severamente l'implementazione della legge sulla sicurezza a Hong Kong. Onestamente non capisco perché il governo italiano non abbia seguito questa direzione" ha detto durante una conferenza stampa davanti alla Farnesina.