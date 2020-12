Di Maio: sarebbe irresponsabile non dare mandato pieno a Conte Mercoledì non si vota sull'accesso al Mes, sottolinea il ministro degli Esteri. "Auspico che vi sia massima unità e compattezza"

"Mercoledì non si vota in aula sull'accesso al Mes", si vota "per dare mandato al presidente del Consiglio di andare sui tavoli europei ad esempio per sbloccare i fondi del recovery fund che stanno subendo il veto di Ungheria e Polonia".Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a SkyTg24, sottolineando che "è responsabilità del Parlamento e della maggioranza dare il mandato pieno al presidente del Consiglio"."Quindi non solo auspico che vi sia massima unità e compattezza ma io credo sia da irresponsabili votare contro il presidente del Consiglio mercoledì".Sarebbe prevista domani - intorno alle 11, sempre a quanto si apprende - una riunione dei capigruppo M5s al Senato e alla Camera, per discutere della risoluzione che riguarda il Fondo salva Stati, in vista del voto di mercoledì sulle comunicazioni di Conte.