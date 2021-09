Vercelli Dia confisca beni per 1,5 mln euro a famiglia rom Il patrimonio era in possesso di un pluripregiudicato considerato "socialmente pericoloso”

Ville sfarzose e terreni nella provincia di Vercelli. Un “tesoretto” del valore complessivo di oltre un milione e mezzo di euro. Beni mobili e immobili confiscati ad una nota famiglia di etnia rom del capoluogo piemontese.L’operazione è della Direzione investigativa antimafia, in collaborazione con il Comando provinciale della Guardia di finanza di Vercelli e il Reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo.Le indagini avrebbero svelato che i beni erano in possesso di un pluripregiudicato coinvolto in numerosi procedimenti penali per reati contro la persona ed il patrimonio e ritenuto "socialmente pericoloso". Il tesoretto milionario e il modo di vivere , non corrispondevano, come spesso accade, alle sue disponibilità "reali" e dichiarate.Il Tribunale di Torino, ritenendolo tra "i soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose", ha dunque disposto la confisca delle tre ville di pregio e di due terreni in provincia di Vercelli.