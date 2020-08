Erano scomparsi lunedì dopo un incidente sull'autostrada A20 Messina-Palermo Dj morta per gli investigatori il bimbo era con lei, continuano le ricerche L'ipotesi più drammatica,fatta dagli inquirenti, è che la donna potrebbe avere ucciso il figlio seppellendolo nella zona prima di suicidarsi. Ma non si escludono altre ipotesi. Il marito e i famigliari sul luogo del ritrovamento

Proseguono senza sosta le ricerche di Gioele, 4 anni, il figlio di Viviana Parisi, 43 anni, la dj trovata morta a Caronia che secondo gli investigatori era con lei nel bosco dove è stata ritrovata. Gli investigatori che indagano sulla morte della donna e sulla scomparsa del figlio, non escludono alcuna ipotesi compreso l'omicidio. Sarà l'autopsia, aggiungono, a chiarire come sia morta la dj. L'ipotesi più drammatica,fatta dagli inquirenti, è che la donna potrebbe avere ucciso il figlio seppellendolo nella zona prima di suicidarsi. Decine di persone con unità cinofile stanno perlustrando le campagne. "Fino ad oggi - spiegano i vigili del fuoco abbiamo perlustrato più di 500 ettari con l'ausilio dei cani e dei droni. È complicato perché si tratta di boschi e luoghi impervi dove è difficile spostarsi".L'ultima parola sulle cause della morte di Viviana Parisi arriverà dall'autopsia. "Al momento tutte le ipotesi sono plausibili" ha affermato il procuratore di Patti, Angelo Cavallo. La donna e il bambino erano scomparsi lunedì subito dopo un lieve incidente sull'autostrada A20 Messina-Palermo: il corpo della donna è stato ritrovato poco distante dall'autostrada.Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi è andato stamane nella zona del ritrovamento dove le forze dell'ordine continuano a cercare il figlio della coppia di 4 anni. Con lui c'erano alcuni familiari. L'uomo è poi andato via. "Non crediamo che Viviana si sia uccisa o abbia ucciso Gioele. Pensiamo che qualcuno li abbia aggrediti o uccisi o che degli animali che qui si muovono in branchi li abbiamo assaliti e ammazzati". Lo dicono due amici di Daniele Mondello, il marito della donna. "E vero Viviana ha passato dei brutti momenti - concludono - ma non avrebbe mai ammazzato Gioele era troppo attaccata a lui". Intanto sembra che gli investigatori siano portati a escludere che la donna si sia uccisa buttandosi dal traliccio perché l'impalcatura non sarebbe stata toccata.