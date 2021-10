Decreto passa all'esame della Camera Dl Imprese, il Senato approva con 207 sì, 36 no e 1 astenuto Disco verde dal Senato al ddl di conversione del decreto legge n. 118/2021

Il Senato ha approvato con il voto di fiducia ottenuta dal governo con 207 favorevoli, 36 contrari e un'astensione, il ddl di conversione del decreto legge n. 118/2021 che contiene le misure per fronteggiare le crisi d'impresa e le norme in materia di giustizia. Nel dettaglio il dl imprese contiene "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia".Il maxiemendamento presentato dal governo recepisce le modifiche approvate dalle commissioni riunite Giustizia e Industria di Palazzo Madama. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera e, pena la decadenza, deve essere convertito in legge entro il 23 ottobre.