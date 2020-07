Approvato il decreto 33 del 16 maggio Dl Riaperture: alla Camera via libera definitivo a norme su fine lockdown I voti favorevoli sono stati 257, i contrari 199, gli astenuti 3

La Camera ha approvato in via definitiva il decreto 33 del 16 maggio, il cosiddetto decreto Riaperture, che ha avviato la Fase 2 consentendo gli spostamenti all'interno delle Regioni (dal 18 maggio) e tra Regioni (dal 3 giugno). I voti favorevoli sono stati 257, i contrari 199, gli astenuti 3. .Il governo riformuli “completamente il Comitato tecnico scientifico a livello nazionale, dando più presenza agli atenei. Ed elimini le responsabilità dei CTS a livello regionale, perché altrimenti continueremo nella confusione più totale. Non è possibile avere approcci e visioni diverse della scienza e delle misure da attuare per il contenimento del Covid-19”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Dario Bond, intervenendo nell’Aula di Montecitorio per annunciare il voto contrario del gruppo azzurro al ‘dl Riaperture’. “Servirebbe – ha sottolineato – uno strumento snello, di livello nazionale, che offra una voce unica. Questo ha fatto la Germania, questo auspico che avvenga anche in Italia”.