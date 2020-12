Via libera delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato Dl Ristori: 110 milioni alle Regioni per i ristori, prorogata al 2021 sospensione mutui prima casa Sì al rimborso del 50% ai proprietari che tagliano l'affitto, corsi per recupero gap legati alla dad

Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno dato il via libera al decreto Ristori e hanno conferito il mandato ai relatori a riferire in Aula. Il provvedimento, che include anche i decreti bis, ter e quater, lunedì sarà esaminato dall'Assemblea. La seduta è in calendario alle 16.30. L'approvazione è prevista per martedì.

110 milioni alle Regioni per ristori attività colpite

Un contributo di 110 milioni di euro alle Regioni per ristorare le attività economiche che hanno registrato perdite di fatturato in seguito all'emergenza Covid. In Commissione Bilancio e Finanze del Senato è stato approvato e riformulato un emendamento al dl Ristori condiviso in maniera trasversale dalle forze politiche. Di questi 110 milioni, 20 sono specificamente destinati alle Regioni che, come il Veneto, hanno adottato ordinanze regionali più restrittive rispetto ai Dpcm in vigore.

Prorogata al 2021 sospensione mutui prima casa

Prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di sospendere i mutui per la prima casa (accesso al Fondo Gasparrini) per un ampio ventaglio di categorie di lavoratori.

Irap anche in quattro rate da aprile

Nuovo intervento sulle attività per le quali la seconda - o unica - rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap è stata prorogata al 30 aprile 2021. Potrà essere pagata anche "mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021".

Corsi per recupero gap legati alla dad

Corsi extrascolastici, in presenza, per sopperire a eventuali carenze formative legate alla didattica a distanza. Si istituisce un fondo da oltre 5,5 milioni per il 2021. Obiettivo è attivare "attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale"

Bus privati, Ncc e taxi per trasporto studenti

Per potenziare il trasporto pubblico locale, alla luce delle esigenze di distanziamento e di rispetto delle altre norme anti covid, le Regioni e i Comuni possono stipulare convenzioni con aziende private di bus, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente (Ncc). Le risorse mirano a fornire "servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti".

40 milioni per mascherine nelle Rsa

Un fondo di 40 milioni per le le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani destinati all'acquisto, nel 2021, di mascherine, dispositivi di protezione individuali e medicinali contro il covid.

Equo compenso sui lavori edili con bonus fiscali

"Obbligo di osservanza della disciplina dell'equo compenso" nei riguardi dei professionisti iscritti ad Ordini e Collegi incaricati di effettuare gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia ed energetica, nel quadro dei 'bonus' che prevedono procedure di detrazione fiscale. Il ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministro della Pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza sulla norma, segnalando eventuali violazioni all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato.

Ok a sconti affitti, golden power e stop cosap

Approvati tre emendamenti in tema di Cosap e Tosap, riduzione degli affitti e golden power. La prima norma proroga a marzo 2021 lo stop ai pagamenti del suolo pubblico (Tosap e Cosap) per gli esercizi pubblici, come bar, ristoranti e ambulanti. Nel 2021, riduzione degli affitti delle case nei comuni ad "alta tensione abitativa": lo Stato restituisce al proprietario dell'abitazione la metà dello sconto, fino a un massimo di 1200 euro sui 12 mesi. Prorogato al 30 giugno 2021 il rafforzamento della golden power.

500 mila euro a familiari pescatori Libia

Mezzo milione di euro per le famiglie dei pescatori sequestrati in Libia. Lo stanziamento è destinato a "misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari" e riguarda anche gli avvenimenti del 2020.