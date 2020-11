POLITICA

2020/11/20 08:41

Coronavirus Dl Ristori, il Cdm slitta a stasera, misure per 1,4 miliardi A proposito del piano per il Recovery Fund il ministro del'Economia Gualtieri precisa: "Non siamo in ritardo, nessuno ha presentato il piano finale perché tutti i Paesi stanno lavorando con la commissione per affinare i progetti"

Il settore ristorazione chiede un rafforzamento dei ristori. Conte: "Siamo al lavoro"

Il settore ristorazione chiede un rafforzamento dei ristori. Conte: "Siamo al lavoro" Dl Ristori bis, Gualtieri: "Famiglie e imprese al centro dell'azione di governo"

Dl Ristori bis, Gualtieri: "Famiglie e imprese al centro dell'azione di governo" ​'Ristori': Mattarella ha firmato, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

​'Ristori': Mattarella ha firmato, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale Dl Ristori. Castelli: "Aiuti anche per chi resta aperto. Manovra non si tocca, fondi ci sono" Condividi Slitta a stasera, alle 19, il Consiglio dei ministri sul decreto Ristori Ter. Sul tavolo misure fino a a 1,4 miliardi di euro.



Le nuove risorse per i ristori delle attività chiuse nelle zone rosse e arancioni, derivano da fondi stanziati e non spesi durante l'anno. Il nuovo scostamento di bilancio che il Cdm proporrà al Parlamento andrà invece a finanziare un decreto Ristori quater, che dovrebbe essere varato tra fine novembre e inizio dicembre.



Gualtieri: "Su Recovery Fund non siamo in ritardo, spero parta a febbraio e stop veti"

"Dipende quando finirà formalmente la procedura legislativa" ma "penso che dal punto di vista giuridico il piano" del Recovery Fund "formalmente partirà a febbraio, speriamo". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando a Omnibus su La7."Spero" che i veti saranno superati in sede europea, ha proseguito il ministro, "spero che al consiglio europeo di dicembre questa irragionevole posizione di Orban e di altri Paesi venga superata perché non ha alcun senso".Quanto ai ritardi nell'elaborazione del documento definitivo, Gualtieri ha ribadito che "il Recovery plan lo vedrete entro i tempi stabiliti per elaborarlo. E' un piano ambizioso e ampio e vogliamo farlo bene. Siamo nella fase di interlocuzione con la commissione e nessuno ha presentato il piano finale perché tutti i Paesi stanno lavorando con la commissione per affinare i progetti".



Infine, sulla governance del piano: "ci sarà una struttura di governance che serve dal punto di vista operativo perché il piano funziona che l'Europa paga quando gli obiettivi vengono conseguiti. Quindi la capacità di realizzazione è altrettanto importante della progettazione", ha concluso. Slitta a stasera, alle 19, il Consiglio dei ministri sul decreto Ristori Ter. Sul tavolo misure fino a a 1,4 miliardi di euro.Le nuove risorse per i ristori delle attività chiuse nelle zone rosse e arancioni, derivano da fondi stanziati e non spesi durante l'anno. Il nuovo scostamento di bilancio che il Cdm proporrà al Parlamento andrà invece a finanziare un decreto Ristori quater, che dovrebbe essere varato tra fine novembre e inizio dicembre."Dipende quando finirà formalmente la procedura legislativa" ma "penso che dal punto di vista giuridico il piano" del Recovery Fund "formalmente partirà a febbraio, speriamo". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando a Omnibus su La7."Spero" che i veti saranno superati in sede europea, ha proseguito il ministro, "spero che al consiglio europeo di dicembre questa irragionevole posizione di Orban e di altri Paesi venga superata perché non ha alcun senso".Quanto ai ritardi nell'elaborazione del documento definitivo, Gualtieri ha ribadito che "il Recovery plan lo vedrete entro i tempi stabiliti per elaborarlo. E' un piano ambizioso e ampio e vogliamo farlo bene. Siamo nella fase di interlocuzione con la commissione e nessuno ha presentato il piano finale perché tutti i Paesi stanno lavorando con la commissione per affinare i progetti".Infine, sulla governance del piano: "ci sarà una struttura di governance che serve dal punto di vista operativo perché il piano funziona che l'Europa paga quando gli obiettivi vengono conseguiti. Quindi la capacità di realizzazione è altrettanto importante della progettazione", ha concluso.

Condividi