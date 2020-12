Il tycoon fa intendere ricandidatura nel 2024 Donald Trump: "Sono stati anni incredibili, cerco di replicarli o ci rivediamo tra 4 anni" "Sono stati 4 incredibili anni. Stiamo cercando di farne altri 4. Altrimenti ci rivediamo tra quattro anni", Donald Trump allude a una possibile ricandidatura alla Presidenza nel 2024 durante un party per gli auguri di Natale alla Casa Bianca. Secondo indiscrezioni di stampa, il presidente in carica avrebbe l'intenzione di "rovinare" la festa di inaugurazione dello sfidante democratico Joe Biden annunciando, il prossimo 20 gennaio, la ricandidatura

Donald Trump non sembra mollare la presa. Ancorato alla Casa Bianca, ile, forse, ". I media parlano apertamente di come il tycoon starebbe pesando di "rovinare" la festa di insediamento del democratico. L'investitura ufficiale fissata il prossimo 20 gennaio potrebbe essere il giorno dell'annuncio di Trump di correre di nuovo per la Presidenza.Su Twitter, invece, minaccia di porre il veto sulla legge per la Difesa da 740 miliardi di dollari se non dovesse includere. La sezione 230 del 'Communication Decency Act' che garantisce ai social immunità sui post di terze parti, "regalo degli Usa alle Big Tech (Le uniche società che ne godono) è una seria minaccia per la nostra sicurezza nazionale e per l'integrità delle elezioni. Il nostro Paese non sarà mai al sicuro se si consente che rimanga in piedi", ha scritto in un tweet Trump. "Pertanto - ha aggiunto - se la molto pericolosa e ingiusta Sezione 230 non venisse completamente eliminata nell'ambito del National Defense Authorization Act (Ndaa) sarò costretto a porre un veto inequivocabile sulla legge quando arriverà sul bellissimo 'Resolute desk'. Riprendersi l'America ora. Grazie".