Usa 2020 Donald Trump silura il responsabile della sicurezza informatica Aveva definito le elezioni "le più sicure della storia Usa". Mentre il presidente eletto Joe Biden continua a ricevere i complimenti dei capi di Stato e fa le prime nomine di governo. Donald Trump continua a governare e annuncia il taglio a 2.500 truppe Usa in Afghanistan e Iran entro metà gennaio,

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

Il presidente americano Donald Trump silura il responsabile per la cybersicurezza Chris Krebs per aver definito le elezioni 2020 le più sicure della storia."Le recenti dichiarazioni di Chris Krebs sulla sicurezza delle elezioni 2020 sono state molto inaccurate, in quanto di sono state frodi, quali il voto da persone di morte. Per questo con effetto immediato Krebs è licenziato da direttore della cybersicurezza e della sicurezza dell'infrastruttura", twitta Trump.Secondo il democratico Adam Schiff, presidente della commissione Intelligence della Camera, Krebs e il suo team hanno "lavorato diligentemente per salvaguardare le nostre elezioni". "Invece di premiare questo grande servizio, il presidente Trump - ha aggiunto - si sta vendicando contro il direttore e altri funzionari che hanno fatto il loro dovere". Secondo il senatore repubblicano Ben Sasse, "Chris Krebs ha fatto un ottimo lavoro - come diranno i funzionari delle elezioni statali di tutta la nazione - e ovviamente non dovrebbe essere licenziato". Sotto la guida di Krebs, il Cisa aveva anche segnalato più volte che russi e iraniani stavano tentando di intrufolarsi nei sistemi statunitensi, come avevano già fatto i russi nel 2016.La Corte suprema della Pennsylvania infligge una nuova sconfitta alla campagna del presidente uscente stabilendo che i responsabili delle operazioni di voto non hanno ostacolato i funzionari di Trump nel monitorare lo scrutinio. Schiaffo al presidente Usa anche dal Senato, che blocca la nomina di Judy Shelton alla Fed. I repubblicani del Michigan cedono e dicono sì all'autenticazione dei voti. Prima vi si erano opposti.---.