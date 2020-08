Ieri l'interrogatorio di garanzia Donna scomparsa, gip di Cremona: custodia cautelare in carcere per Pacini Deve restare in carcere l'uomo sospettato dell'omicidio e della distruzione del cadavere di Sabrina Beccalli, la donna di Crema di cui non si hanno notizie da Ferragosto

Alessandro Pasini, il 45enne in carcere con l'accusa di omicidio e di distruzione del cadavere di Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema scomparsa da Ferragosto, resta in carcere. La decisione, spiega all'Adnkronos il legale di Pasini, Paolo Sperolini, è stata presa dalla gip di Cremona, Giulia Masci, dopo l'interrogatorio di garanzia che si è svolto ieri. La gip non ha convalidato il fermo ma ha optato per la custodia cautelare in carcere.Sabrina Beccalli potrebbe essere stata vittima di un delitto accaduto nella notte fra il 14 e il 15 agosto nell'abitazione della ex fidanzata di Alessandro Pasini, l'uomo in carcere con l'accusa di omicidio e distruzione del cadavere.E' "un'ipotesi è che la motivazione possa essere un rifiuto a un'avance sessuale". su questa pista punterebbero le indagini sulla donna di crema scomparsa a Ferragosto, come ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Cremona, Lorenzo Carlo Maria Repetto, spiegando che il Ris "ha rilevato tracce utili" nell'abitazione in cui, all'insaputa della proprietaria in vacanza altrove, i due si sono trovati per consumare stupefacenti. La tesi di Pasini è che la donna sia morta "per un malore o overdose ma noi - ha detto il colonnello - pensiamo che questo non sia successo"."Poteva esserci una strage" quando i carabinieri si sono recati nell'abitazione dove AlessandroPasini è sospettato di aver ucciso Sabrina Beccalli. "Pasini ha tagliato il tubo del gas della caldaia. L'ambiente era saturato da quattro giorni di gas - ha raccontato il comandante provinciale dei carabinieri di Cremona, Lorenzo Carlo Maria Repetto -. Solo per il fatto che per entrare abbiamo dovuto chiamare i Vigili del fuoco, che sono entrati dalla finestra e il gas è uscito, non è successo un disastro. Bastava che qualcuno entrasse dalla porta e accendesse la luce e veniva giù tutta la palazzina, in cui c'è un'altra famiglia. Lo ha fatto perché voleva cancellare le prove. Ha ammesso di aver tagliato il tubo, per quel motivo. Credo che il pm valuterà anche l'ipotesi di reato di tentata strage".Sono concentrate su una vasca agricola colma di liquami le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli, la donna di Crema scomparsa da Ferragosto. La sua famiglia e gli inquirenti speravano che Alessandro Pasini, l'amico in carcere a Cremona con l'accusa di aver ucciso la donna distruggendone il cadavere, fornisse indicazioni su cosa è successo. L'uomo in effetti questa volta ha rotto il silenzio, nell'interrogatorio di garanzia, ieri, davanti al gip Giulia Masci ha parlato, rispondendo per un'ora e mezza alle domande, ma senza confessare e fornendo una sua versione che non convince affatto gli inquirenti.Dopo la scena muta nel primo interrogatorio di mercoledì, ieri nel pomeriggio in Carcere "Pasini ha risposto alle domande, ha dato la sua ricostruzione dei fatti, però non ha confessato e ha negato i reati", ha detto all'ANSA il procuratore capo di Cremona, Roberto Pellicano.Il quarantacinquenne di Crema, con precedenti per spaccio di droga, rapina e resistenza, ha fatto una sola ammissione: aver usato e poi bruciato la Panda di Sabrina Beccalli. Anche perché una telecamera lo ha inquadrato avvicinarsi a quel luogo al volante e poi allontanarsi a piedi. Ma pure sulla spiegazione dei motivi per cui ha dato fuoco all'auto, chi indaga ha molte perplessità.Nell'ordinanza con cui viene stabilito che resti in carcere, è contenuta anche la versione di Alessandro Pasini sul decesso di Sabrina Beccalli. L'uomo ha detto agli inquirenti che è morta "a seguito di un'overdose di cocaina ed eroina e non di un atto violento" nell'appartamento della sua ex convivente, S.L. Su questo, dice il gip, "sono in corso indagini del Ris".I carabinieri, coordinati dal pm Lisa Saccaro, non appena terminato l'interrogatorio ieri hanno ripreso le ricerche del corpo della trentanovenne, mamma di un figlio di quindici anni, sospese alla vigilia nella vana speranza che Pasini fornisse indicazioni chiare."Dica dove ha nascosto il corpo", è l'appello che i famigliari della donna, distrutti, con il loro avvocato, Antonino Ennio Andronico, avevano rivolto all'uomo sotto accusa, veicolato attraverso il legale che lo assiste, Paolo Sperolini.Ma ancora il giallo non è risolto, dopo giorni di ricerche tra campagne, canali artificiali e rogge nel Cremasco, in cui sono state trovate solo delle scarpe che potrebbero appartenere alla vittima.Fra gli elementi su cui far luce c'è anche un messaggio WhatsApp invito nella notte di Ferragosto dal telefono di Sbrina Beccalli. E resta da chiarire anche la posizione della ex fidanzata di Pasini. Per l'avvocato Sperolini "è stata sentita per sommarie informazioni, nulla a che vedere con l'ipotesi incriminatrice". Ma i Ris ieri hanno condotto analisi nella sua abitazione a Crema, nonché in quella dell'uomo. Queste ricerche, assieme alle ultime attività di indagine, come spiega il procuratore Pellicano, "hanno fornito elementi nuovi e interessanti che rinforzano l'accusa".