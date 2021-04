Era arrivata dalla Toscana Donna uccisa ad Aosta. Le indagini anche nel mondo delle escort Ancora tanti interrogativi e poche risposte per la morte della 32enne di origine romene uccisa nel suo appartamento

Condividi

La cosa più delicata in questo momento è rimettere insieme i tasselli delle ultime ore di Elena trovata a terra nel suo bagno con una profonda ferita alla gola. Tanti minuti, secondi prima dell’omicidio. Tracce che partano nello spazio temporale in cui la ragazza sarebbe stata uccisa. Stando al medico legale, si va dal pomeriggio e la serata di sabato, fino alla domenica mattina quando è stato ritrovato il corpo. Tracce cercate dalla Squadra Mobile nei tabulati, nei dati dei suoi cellulari e nelle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza intorno alla casa di Elena.Ma le indagini non si fermano qui. Tra le piste seguite ci sarebbe anche quella nel mondo della prostituzione. Elena era arrivata ad Aosta un mese fa dalla Toscana, e ha preso in affitto l'appartamento al piano terra. Non risulta che avesse un'occupazione stabile e nemmeno legami in città. Nell'appartamento non ci sono segni di effrazione e le modalità del delitto farebbero pensare a un regolamento di conti. L'arma non è stata ancora trovata.