Recuperata dalla Polizia Dopo 50 anni torna a Corleone la tela trafugata del '700 La Madonna del Lume era stata rubata dall'ospedale dei Bianchi di Corleone



È tornata al suo posto in uno dei due altari laterali della cappella dello Spirito Santo del vecchio Ospedale dei Bianchi di Corleone.È tornata, dove negli anni 70 era stata portata via. La Madonna del Lume tela del 700 e ritrovata dalla Polizia, è stata consegnata nelle mani dell’arcivescovo di Monreale.Si tratta quasi certamente di un'opera del maestro-pittore Carmelo Salpietro che faceva parte della scuola artistica dei D'anna di Palermo. Dell’autore anche la Madonna della Pentecoste, conservata all'Oratorio dei Bianchi a Corleone.Nello stesso periodo, in cui sparì nel nulla La Madonna del Lume, a Palermo venne rubata, per opera della mafia corleonese, la "Natività" del Caravaggio.Le indagini della Polizia del nucleo investigativo speciale, si sono mosse tra le molte segnalazioni arrivate da ambienti religiosi locali e dai residenti di Corleone.Proprio un cittadino di Corleone nei giorni scorsi ha indicato agli agenti un luogo appartato nelle campagne, in cui molto probabilmente era stato nascosto il quadro.Ed è lì che la tela è stata ritrovata, avvolta, riparata e in buone condizioni.La Madonna del Lume è stata esaminata da un esperto e un restauratore di opere antiche e religiose. In commissariato sono stati ascoltati alcuni testimoni che hanno riconosciuto la tela del 700. Oggi la consegna ufficiale, con la tela rimessa al suo legittimo posto.