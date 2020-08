Libano Dopo il disastro la rabbia a Beirut. Morto un poliziotto, 730 feriti Un poliziotto morto e 730 persone ferite è il bilancio delle violente proteste a Beirut contro la classe dirigente del paese. Il premier Diab in televisione propone elezioni anticipate. Intanto oggi leader mondiali riuniti in una videoconferenza dei donatori organizzata da Onu e Francia per prestare aiuto al paese. Presenti anche Conte e Trump.



Scene di guerriglia urbana nel centro di Beirut. 730 persone ferite nel corso del "Sabato della rabbia", la manifestazione di massa contro il governo ritenuto responsabile dell'esplosione di martedì, che ha causato la morte di 158 persone (bilancio provvisorio).

Si sono verificate sassaiole contro la polizia e sparo di lacrimogeni sui manifestanti che cercavano di sfondare una barriera per raggiungere l'edificio del parlamento, un agente morto durante gli scontri. Invano l'appello dell'esercito, che alla folla radunatasi nel perimetro del parlamento aveva chiesto di manifestare "pacificamente", ricordando che ha avuto dei "martiri che sono caduti nell'esplosione al porto".

Manifestanti hanno assaltato la sede del ministero degli Esteri, hanno rimosso la foto del presidente della Repubblica Michel Aoun e l'hanno distrutta gettandola a terra. Le immagini in diretta di questo assalto provengono dalla tv libanese al Jadid che trasmette in diretta."Vai via! Vai via!", gridano gli assalitori riferendosi al capo dello Stato. Assaltati poi anche i dicasteri dell'Ambiente, dell'Energia e dell'Economia. Diversi edifici e mezzi sono stati dati alle fiamme nelle piazze centrali della città, vandalizzata la sede dell'associazione delle banche.



L'esercito libanese ha poi sgomberato in serata la sede del ministero degli Esteri a Beirut da un gruppo di manifestanti che lo aveva occupato, hanno riferito corrispondenti dell'Afp. I manifestanti, guidati da ufficiali dell'esercito in pensione, avevano preso il controllo dell'edificio, proclamandolo "quartier generale della rivoluzione" durante la manifestazione antigovernativa a Beirut. L'esercito ha quindi inviato rinforzi per sgomberare l'edificio. Altri dimostranti hanno in segutio abbandonato il ministero dell'Energia dopo negoziati con la polizia.

I manifestanti al grido "la gente vuole la caduta del regime" hanno sollevato striscioni con la scritta: "Andatevene, siete tutti assassini". Un manichino dalle sembianze di Hasan Nasrallah, leader degli Hezbollah libanesi e considerato un discendente del profeta Maometto, è stato appeso a un finto-patibolo di legno. In passato, offese e ingiurie contro Nasrallah hanno sempre suscitato la rabbiosa reazione dei seguaci del Partito di Dio filo-iraniano, milizia armata e che ha rappresentanti nelle istituzioni libanesi. E la reazione non si è fatta attendere.

Seguaci Hezbollah tentano l'assalto a piazza dei Martiri

Seguaci di Hezbollah sono scesi in strada nel centro città, dal vicino quartiere di Zoqaq al Blatt, per protestare contro l'esposizione di manichini di Nasrallah. L'esercito libanese si è frapposto e per ora ha respinto l'assalto sul Ring, la sopraelevata che si affaccia su Piazza dei Martiri. Qui, le forze dell'ordine si sono scontrate con manifestanti antigovernativi, sparando pallottole di gomma e gas lacrimogeni.

I media libanesi riferiscono, inoltre, che la rete Internet è stata interrotta in tutta la zona del centro. Già nelle scorse settimane vi erano state interruzioni delle comunicazioni telefoniche nella zona dovute a mal funzionamenti tecnici. Ma i media ipotizzano che l'interruzione odierna sia stata decisa dalle autorità per limitare la capacità dei manifestanti di comunicare via Internet tra loro e diffondere immagini delle violenze in corso.

Il premier Diab: "La strage al porto non resterà impunita". E chiede elezioni anticipate

"La strage al porto di Beirut non resterà impunita" ha assicurato il premier Hassan Diab, in un discorso alla nazione. "Tutti i responsabili del porto saranno indagati", ha aggiunto.

Diab ha invitato i partiti politici a risolvere la crisi del paese in due mesi altrimenti ci saranno le elezioni anticipate. Il premier non si è dimesso, ma ha dato così un ultimatum politico: "Ora è il momento della responsabilità collettiva. Vogliamo una soluzione per tutti i libanesi".

L'Eliseo: elementi per ritenere l'esplosione un incidente

''La Francia ritiene che ci siano elementi sufficienti per ritenere che l'esplosione di Beirut sia stata un incidente''. Lo ha reso noto una fonte ufficiale dell'Eliseo, come riporta il Daily Star. "Ci sono elementi oggettivi a sufficienza per ritenere che l'hangar sia esploso per motivi accidentali'', ha dichiarato una fonte ufficiale della presidenza francese. Ieri, il presidente libanese Michel Aoun aveva parlato della ''possibilità di una interferenza straniera, come un missile, una bomba o un altro mezzo'' come causa della deflagrazione al porto.

Ue, Michel chiede inchiesta indipendente

"Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha chiesto un'inchiesta indipendente per individuare le cause della catastrofe e ha offerto l'expertise europea": lo rende noto il Consiglio Ue in un comunicato. Michel è volato oggi in Libano per portare la solidarietà dell'Unione europea e sollecitare riforme.

"Ue solidale ma il Paese faccia riforme"

Piena solidarietà dall'Ue "partner e amico di lunga data" del Libano, ma anche richiamo alle riforme strutturali chieste dai cittadini e alla necessità di un "urgente accordo con il Fmi" e di "passi concreti per riformare il sistema finanziario e adottare misure anti-corruzione" ha detto Michel al termine della sua visita a Beirut. Michel ha incontrato i presidenti Aoun, Berri e Diab e ha sottolineato con loro l'importanza delle riforme strutturali,chieste dai cittadini, in linea con il piano del governo e gli impegni internazionali. Le forze politiche locali, ha detto, dovrebbero cogliere l'opportunità e unirsi nello sforzo nazionale per rispondere ai bisogni immediati ma anche alle sfide a lungo termine. "E' di critica importanza che il Libano attui le fondamentali riforme strutturali. I libanesi possono contare sull'Ue in questo sforzo, ma l'unità interna è la chiave", ha concluso Michel.

Si cercano ancora dispersi

21 persone risultano ancora disperse a Beirut, dopo la potentissima esplosione che ha devastato il porto e diversi quartieri della capitale libanese il 4 agosto. Lo hanno reso noto le autorità locali, scrive Afp.

Il ministero della Salute ha spiegato che "i morti sono 158, tra cui 25 che non sono stati ancora identificati" e "ci sono anche 21 persone ancora disperse", mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di possibili superstiti. Ieri il ministero della Salute aveva reso noto che dei 6.000 feriti oltre 100 sono in condizioni critiche.

Tra le vittime, riportano i media olandesi, la moglie dell'ambasciatore dell'Olanda in Libano. Hedwig Waltmans-Molier, 55 anni, era rimasta ferita gravemente mentre era nel salotto della sua residenza assieme al marito. Molier era una dipendente del ministero degli Esteri olandese. La coppia era tornata in Libano la scorsa settimana dopo le vacanze.

Deputati del partito cristiano Kataeb si dimetteranno

Il presidente del partito cristiano libanese Kataeb, Samy Gemayel, ha annunciato che i tre deputati del gruppo in Parlamento si dimetteranno per protesta contro il governo per l'esplosione mortale di questa settimana. Gemayel ha parlato al funerale di un alto funzionario del partito che è stato ucciso dall'esplosione al porto di Beirut. Il partito fa parte dell'opposizione ed è noto per le sue aspre critiche al governo, sostenuto da Hezbollah e dai suoi alleati. Il Parlamento libanese ha 128 membri e alcuni deputati hanno annunciato che si dimetteranno per protesta contro la corruzione diffusa. Marwan Hamadeh si è già dimesso in settimana.

Il Cdm delibera lo stato d'emergenza per intervento estero

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la città di Beirut, in Libano, il 4 agosto 2020. E' quanto si apprende dal comunicato diramato da palazzo Chigi con le decisioni assunte dal Consiglio dei ministri riunitosi ieri sera sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.

Trump: oggi videoconferenza aiuti con Macron

Il presidente Usa ha inoltre annunciato suTwitter che oggi parteciperà a una videoconferenza internazionale di donatori a sostegno del Libano.