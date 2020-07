Mercati Dopo il tonfo di ieri rimbalzo in Europa

di Marzio Quaglino I dati sul prodotto interno lordo che via via arrivano danno una misura più precisa delle conseguenze del Covid sull’economia. Ieri il -32,9% degli Stati Uniti ha spaventato i mercati. Oggi però, grazie anche ad alcuni dati economici positivi che arrivano dalla Cina, le borse europee tentano un’inversione di rotta dopo il tonfo di ieri. Milano, la migliore, sale dello 0,88% e in rialzo, ma sotto il mezzo punto percentuale, sono anche Londra Francoforte e Parigi. Sul listino di Piazza Affari spicca Ubi Banca (+8,12%), dopo la conclusione dell’Offerta pubblica di Acquisto e Scambio lanciata da Intesa Sanpaolo.Complessivamente l’adesione ha superato il 91% del capitale.Il crollo del Pil Usa fa sentire i suoi effetti sul mercato dei cambi accentuando la debolezza del Dollaro. Si avvantaggia l’euro che sale a 1,19, un valore che non veniva raggiunto dal maggio del 2018. La rivalutazione della moneta unica nell’arco di un mese del 6,80% fa scendere però la competitività dei prodotti europei nell’export verso gli Usa.