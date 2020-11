Mercati Dopo il voto Wall Street vola

di Michela Coricelli Apertura in netto rialzo per Wall Street, che - nonostante l'incertezza legata allo spoglio dei voti - sembra scommettere su una risoluzione a breve e sulla proclamazione del presidente Usa.Volano i titoli tech. Il Dow Jones guadagna quasi un punto e il Nasdaq quasi il 3%. New York spinge le borse europee, tutte già ampiamente positive.Milano, Londra e Francoforte guadagnano tre quarti di punto e Parigi l'1,20%. Il petrolio prosegue la sua rimonta.L'euro è di nuovo sotto il cambio di 1,17 contro il dollaro.