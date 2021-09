Mercati Dopo il voto tedesco borse europee caute

di Marzio Quaglino Borse in deciso rialzo in avvio dopo l’esito del voto in Germania. Poi nel corso delle contrattazioni gli indici hanno perso un po’ di smalto seguendo il rallentamento dei future di Wall Street.Francoforte resta, anche se di poco la migliore, con un +0,38%, seguita a ruota da Milano (+0,33%)Sul listino di Piazza Affari spicca Leonardo in vista del progetto del cloud per la pubblica amministrazione.Sul mercato delle materie prime, il petrolio si conferma sui massimi degli ultimi tre anni. Il Brent del mare del Nord viene scambiato a 78,34 dollari al barile.