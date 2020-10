Coronavirus Dpcm, Bonaccini: "Evitare gazzarre e divisioni, dibattito sia civile"

"Se la politica si mette a fare gazzarra, si arriva a una situazione difficilmente gestibile. Io faccio mio l'appello del presidente Mattarella: bisogna evitare di dividersi". Lo ha detto il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Bisogna "tenere il dibattito a un livello civile - ha aggiunto -: c'è gente che sta male, bisogna aiutarla, e non dividersi". E va evitato "che qualcuno cavalchi la rabbia in maniera irresponsabile"."In un momento come questo, se ancora una volta ce ne fosse bisogno, e lo dico in maniera educata, sapendo che nella maggioranza non c'è un punto di vista coincidente ed è comprensibile sia così. Ma siccome è arrivata questa pandemia che nessuno si aspettava, io penso che mai come adesso servirebbe prendere i 36 miliardi del Mes". Lo ha ribadito il presidente dell'Emilia-Romagna intervenendo ad Agorà su Rai3. "Servono risorse subito per la sanità, e peraltro sarebbe un prestito restituito a sette anni a meno di quello che ti è stato dato. Si è visto, oggi come oggi che serve sanità pubblica". ."Io continuo a pensare che più che i ristoranti chiusi alle 23 era meglio chiudere centri commerciali nel week end, in tutto il Paese. Adesso, con cinema, teatri e ristoranti chiusi, il rischio è che nei week end, nelle ore anche pomeridiane o serali si affollino al caldo nei centri commerciali una quantità di gente che è molto più complicato tenga il distanziamento". Ha aggiunto e ha ribadito la necessità di indennizzi "robusti e che arrivino nel giro di pochi giorni" per le categorie colpite dal Dpcm. E poi, "se il Governo qualche correzione potesse farla- ha detto - darebbe il senso di aver compreso che forse non tutto è stato fatto nel migliore dei modi".