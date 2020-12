La lotta alla pandemia Dpcm, De Luca: "Condivido in pieno le misure del Governo" A cominciare dalla limitazione degli spostamenti tra regioni e comuni

"Condivido a pieno le misure di rigore del governo, a cominciare dalla limitazione degli spostamenti tra regioni e comuni". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook. "In Campania sarà vietato anche andare nelle seconde case, ve lo anticipo" aggiunge. Pur ribadendo di essere per la linea del rigore, definisce "intollerabile la chiusura dei negozi di abbigliamento per adulti e di calzature".

De Luca torna poi a parlare di sciacallaggio mediatico, sostenendo che il vero obiettivo è stato quello di "dirottare l'attenzione politica dalle regioni del nord alla Campania". "A oggi, nella regione Campania nella seconda ondata di epidemia nessuno è stato messo sui materassini a terra come mi è capitato di vedere per qualche realtà del nord, non si sono aperti luoghi di ricovero nelle palestre, nelle chiese, nei palazzetti dello sport. Pur in un contesto di grande difficoltà, abbiamo curato e ospitato con dignità tutti".

"Ci stiamo attrezzando per le vaccinazioni anti Covid. Contiamo che, per la prima decade di gennaio, di fare una sorta di esercitazione generale per verificare il piano organizzativo che abbiamo messo in piedi" annuncia quindi il governatore. "Nei prossimi giorni, seguiremo in maniera puntuale l'attuazione di questo piano. Stiamo rifornendo tutte le strutture territoriali di congelatori a meno 80 gradi per essere pronti, già a metà gennaio, a mettere in piedi un piano di vaccinazioni straordinario. Anche in questo saremo una Regione all'avanguardia in Italia", conclude, rivolgendo un appello ai campani: "Siate rigorosi". E lancia infine un messaggio di fiducia: "Guardate con serenità al futuro. Zona rossa, gialla, verde o a pois lasciate perdere, cerchiamo di essere ognuno di noi responsabile verso se stessi , verso la comunità, la famiglia. Non abbiamo bisogno di avere lezioni, di essere imboccati da qualcuno, siamo tutti maggiorenni e sappiamo tutti che dobbiamo avere comportamenti rigorosi". "Stiamo facendo i cani da guardia per spegnere i focolai che si accendono per salvare la Campania e stiamo al secondo miracolo ma dovete aiutarci".