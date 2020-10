L'Intervento su Facebook Dpcm, governatore Lombardia Fontana: "Governo delega ai sindaci responsabilità impopolare"

"Il Governo nella gestione delle città ha delegato ai sindaci la gestione delle piazze e delle strade, al fine di prevenire il contagio da Covid-19, scaricando su di loro una responsabilità impopolare senza il supporto di mezzi adeguati". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando la chiusura di piazze e strade in chiave anti-movida prevista dal nuovo Dpcm.Le nuove misure per il contenimento dei contagi contenute nel decreto sono al centro di una riunione in videoconferenza questo pomeriggio tra Fontana e i sindaci dei capoluoghi lombardi.