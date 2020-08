EUROPA

2020/08/16 14:58

Germania Dresda, italiano muore in custodia della polizia tedesca. La procura: "Non è stata morte naturale" Secondo quanto riferito, l'uomo era stato condotto ad una stazione di polizia dopo essersi comportato in maniera violenta in un bar. Testimoni hanno detto che lanciava bottiglie e altri oggetti

Condividi Un cittadino italiano di 37 anni è morto la scorsa notte mentre era sotto la custodia della polizia a Dresda. Lo ha reso noto la procura, che ha aperto un'indagine.



Secondo quanto riferito, l'uomo era stato condotto ad una stazione di polizia dopo essersi comportato in maniera violenta in un bar. Testimoni hanno detto che lanciava bottiglie e altri oggetti. Una volta arrestato, l'uomo ha perso conoscenza nella stazione di polizia ed è stato quindi trasferito in ospedale, dove è morto diverse ore dopo.



"Non si è trattato di morte naturale, ed è per questo che stiamo conducendo una indagine sulla sua morte", ha detto all'agenzia stampa Dpa il procuratore Lorenz Haase, aggiungendo che si sospetta che l'uomo abbia agito sotto l'influenza di alcool o sostanze illegali. I risultati dell'autopsia, ha affermato, non saranno disponibili prima di martedì.



Le indagini, ha spiegato Haase, dovranno stabilire se l'italiano ha aggredito la polizia e se qualche agente ha usato la forza contro di lui. Un cittadino italiano di 37 anni è morto la scorsa notte mentre era sotto la custodia della polizia a Dresda. Lo ha reso noto la procura, che ha aperto un'indagine.Secondo quanto riferito, l'uomo era stato condotto ad una stazione di polizia dopo essersi comportato in maniera violenta in un bar. Testimoni hanno detto che lanciava bottiglie e altri oggetti. Una volta arrestato, l'uomo ha perso conoscenza nella stazione di polizia ed è stato quindi trasferito in ospedale, dove è morto diverse ore dopo."Non si è trattato di morte naturale, ed è per questo che stiamo conducendo una indagine sulla sua morte", ha detto all'agenzia stampa Dpa il procuratore Lorenz Haase, aggiungendo che si sospetta che l'uomo abbia agito sotto l'influenza di alcool o sostanze illegali. I risultati dell'autopsia, ha affermato, non saranno disponibili prima di martedì.Le indagini, ha spiegato Haase, dovranno stabilire se l'italiano ha aggredito la polizia e se qualche agente ha usato la forza contro di lui.

Condividi