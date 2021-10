Cinema E' morto Leslie Bricusse, scrisse le musiche di Goldfinger e Willy Wonka Autore di musical e colonne sonore per il cinema, Bricusse era noto soprattutto per aver scritto la musica e i testi per i film Doctor Dolittle, Goodbye, Mr. Chips, Scrooge, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Tom and Jerry

Leslie Bricusse, il compositore e paroliere britannico, l'autore del brano Goldfinger per 007, è morto all'età di 90 anni.Autore di musical e colonne sonore per il cinema, Bricusse era noto soprattutto per aver scritto la musica e i testi per i film Doctor Dolittle, Goodbye, Mr. Chips, Scrooge, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Tom and Jerry: The Movie, le canzoni "Goldfinger", "You Only Live Twice" , "Can You Read My Mind (Love Theme)" (con John Williams) da Superman e "Le Jazz Hot!" con Henry Mancini di Victor/Vittoria.Bricusse ha vinto due premi oscar: per la miglior canzone del film "Il favoloso dottor Dolittle" e per la migliore colonna sonora in "Victor Victoria".Tra i suoi lavori più noti e amati dal pubblico, le canzoni 'Candy man' e 'Pure Imagination' per il film 'Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato' del 1971, realizzate con Anthony Newley. Bricusse ha anche collaborato con John Barry per le colonne sonore di 'Goldfinger' e 'Agente 007 - Si vive solo due volte'.