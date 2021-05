Vertice informale a Lisbona Ecofin, Dombrovskis: "Le prospettive economiche in Ue migliorano, atteso forte rimbalzo"

"Le prospettive economiche in Europa stanno gradualmente miglioramento e ci si può attendere un rimbalzo piuttosto forte nella seconda metà del 2021 e anche nel 2022". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, giungendo all'Ecofin informale e citando le ultime previsioni della Commissione."La Commissione europea ha due mesi di tempo per valutare i piani di ripresa e resilienza, possiamo in qualche modo accelerare questo processo ma non di tanto perché abbiamo già ricevuto 18 piani e altri arriveranno. Sono documenti complicati e la loro valutazione richiedo tempo", ha dichiarato Dombrovskis. "In ogni caso, miriamo alla seconda metà di giugno. Dipenderà poi da quanto ci metterà il Consiglio per le sue procedure di approvazione. Se tutto va bene, comprese le procedure di ratifica, ci possiamo aspettare i primi fondi a luglio", ha aggiunto."Oggi ci sarà una prima discussione tra i ministri su una parte del pacchetto di transizione green che la Commissione presenterà a metà luglio, in particolare su come le tassazioni e il meccanismo di aggiustamento di carbonio alle frontiere potranno contribuire alla transizione verde", ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin."In particolare presenteremo le prime idee sulla nostra proposta per il meccanismo di aggiustamento di carbonio alle frontiere, per la riforma sullo scambio delle emissioni e per l'aggiornamento della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, che è di vent'anni fa e non si deve più basare sui combustibili fossili", ha spiegato Gentiloni. "Si tratta ovviamente di una prima discussione a cui seguiranno altre in vista della presentazione del nostro pacchetto che avverrà il prossimo 14 luglio", ha concluso.