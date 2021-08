Mercati Effetto Wall Street sui mercati finanziari

di Marzio Quaglino C’è un clima più sereno oggi sui mercati. La decisione della Food and Drug Administration statunitense, che ha approvato in via definitiva il vaccino Pfizer, ha avuto un duplice effetto. Da un lato conferma che la lotta al Covid prosegue sulla strada giusta, dall’altra ha spinto i titoli delle società coinvolte nella produzione. Così ieri Wall Street si è nuovamente avvicinata ai massimi storici, dando un po’ di fiato oggi alle piazze asiatiche.Segno più anche in Europa con Milano che sale dello 0,25%, affiancata da Londra, Parigi e Francoforte.In Piazza Affari brilla Leonardo che sale dell’1% dopo la firma di un contratto internazionale.Sul mercato delle materie prime torna a salire il prezzo del petrolio per una carenza di offerta. Il Brent del mare del Nord viene scambiato a 68,66 dollari al barile, quasi 4 in più di lunedì.