Il verdetto Egitto, altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki Ieri l’udienza questa mattina la decisione. Lo studente dell'università di Bologna è in carcere da febbraio in Egitto



Il giudice della terza sezione antiterrorismo del tribunale del Cairo ha annunciato oggi il rinnovo per 45 giorni della custodia cautelare dello studente dell'università di Bologna Patrick Zaki, in carcere da febbraio in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva. Lo riporta l'ong EIPR sul proprio accont Twitter.Zaki "è accusato di utilizzare i social media per diffondere notizie e informazioni false", si legge ancora nel tweet di Eipr. Secondo quanto riferito dalla Ong, il caso di Zaki è stato esaminato in una sessione che includeva circa 700 altri detenuti per varie questioni e sono stati rinnovati gli ordini di detenzione per tutti tranne uno.