Seggi chiusi alle 15 Elezioni, proiezioni: Roma al ballottaggio, Milano possibile vittoria al primo turno Il turno di ballottaggio si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 ottobre. A Milano, Bologna e Napoli possibile vittoria al primo turno. Affluenza in calo di circa sei punti: 57,05% contro il 63,72% delle precedenti elezioni

Prima gli exit poll poi le proiezioni confermano le previsioni della vigilia per la grandi città chiamate al voto: a Roma, Torino, Trieste si andrà al ballottaggio per l'elezione del sindaco. A Milano se il risultato fosse confermato Beppe Sala sarebbe al 56%, secondo la prima proiezione. Così a Bologna dove Matteo Lepore (centrosinistra) raggiunge il 62,6%. E a Napoli dove Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) raggiunge il 62,4%.A Torino la prima proiezione conferma il turno di ballottaggio tra il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) al 44,3% e Paolo Damilano (centrodestra) con il 40,4%.A Trieste la prima proiezione conferma il risultato dell'exit poll con il turno di ballottaggio tra Roberto Dipiazza (centrodestra) al 46,5% e Francesco Russo (centrosinistra) al 29%.Mentre a Roma il candidato di centrodestra Enrico Michetti e il candidato dem Roberto Gualtieri sono a pari merito in una forbice tra il 27 e il 31% dei voti. Terza la sindaca uscente, Virginia Raggi, tra il 17 e il 21% dei voti, quarto Carlo Calenda, tra il 16 e il 20%.Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 27-31%. seguito da Roberto Gualtieri (centrosinistra) con il 26,5-30,5%. Seguono Carlo Calenda e Virginia Raggi, tutti e due con una forchetta 16,5-20,5%. Milano Beppe Sala 54-58%, Luca Bernardo 32-36% seguono Layla Pavone e Gianluigi Paragone, entrambi con una forchetta del 2-4%. Napoli il candidato Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) raggiunge una forchetta del 57-61%. seguito da Catello Maresca (centrodestra.) con il 19-23%. Seguono Antonio Bassolino (9-13%) e Alessandra Clemente (5,5-7,5%).il candidato Roberto Dipiazza (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46-50%. seguito da Francesco Russo (centrosinistra) con il 29-33%. Seguono Riccardo Laterza (9-13%) e Alessandra Richetti (2-4%).il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 44-48%. seguito da Paolo Damilano (centrodestra)con il 36,5-40,5%. Seguono Valentina Sganga (7-9%) e Angelo D'Orsi (1,5-3,5%).il candidato Matteo Lepore (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 61-65%. seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 26,5-30,5%.Affluenza in calo di circa sei punti alle elezioni comunali, rispetto al precedente voto amministrativo. L'affluenza alle 15, dato non definitivo, è del 57,05%, dato relativo a 1137 su 1153 comuni.In calo l'affluenza alle elezioni comunali dial punto che meno di un elettore su due è andato alle urne, un dato mai verificato in città: alla chiusura dei seggi ha votato infatti il 47,6% contro il 54,6% del 2016, quando si votò in un solo giorno. Nel 2011,l'affluenza era stata molto più alta, il 67,5%.L'affluenza alle ore 23 è stata del 41,65%, secondo quanto rende noto il Viminale con i dati di 1.153 comuni su 1.153. Nel 2016, l'affluenza era stata alla stessa ora del 61,49%, ma si votava in un giorno solo.Più di 12 milioni di italiani (12.147.040) sono stati chiamati al voto in 1.192 Comuni.Tredici invece i capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese.Primo sindaco eletto in provincia di Brescia. E' a Ono San Pietro, in Valle Camonica dove Fiorenzo Formentelli era il candidato dell'unica lista che si è presentata alle amministrative. Nel Comune della media Valle Camonica, è stato superato il quorum del 40% degli aventi diritto al voto (ovvero 319 persone).Nelle altre regioni autonome il turno di elezioni amministrative si svolgerà una settimana dopo. In Sicilia e Sardegna le amministrative si terranno domenica 10 e lunedì 11 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 e lunedì 25. In Trentino-Alto Adige si svolgeranno domenica 10 ottobre con eventuale turno di ballottaggio domenica 24.Il 7 novembre - con eventuale turno di ballottaggio -, si svolgeranno le elezioni amministrative straordinarie per i Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Si tratta di Siderno, Careri, Delianuova, Palizzi e Stilo nel reggino, Casabona e Crucoli nel crotonese, Arzano nel napoletano, Cerignola nel foggiano, mentre in Sicilia urne aperte a San Biagio Platani (Agrigento), San Cataldo (Caltanissetta), Mistretta (Messina), San Cipirello (Palermo), Vittoria (Ragusa) e Pachino (Siracusa). E' una prima tornata elettorale per le amministrazioni commissariate visto che una nuova tornata ad hoc è stata fissata con decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per il 7 novembre.Il turno autunnale delle amministrative nei Comuni delle regioni a statuto ordinario sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso si terrà in sette enti: Orta di Atella (Caserta), Manfredonia (Foggia), Carmiano (Lecce), Scanzano Jonico (Matera), nonché Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. L'eventuale turno di ballottaggio è già previsto nella giornata di domenica 21 novembre 2021.I diciottenni al voto per la prima volta sono stati 136.329. Secondo i dati forniti dal Campidoglio, è Roma il comune con il più alto numero dei neo maggiorenni alle urne, 22.902.