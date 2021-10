"Grande sfida è convincere gli astenuti" Elezioni, Meloni: "Per il centrodestra è un pareggio, per ora 3 a 3" "Io questa straordinaria vittoria della sinistra non la vedo" ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni accanto al candidato sindaco del centrodestra per Roma, Enrico Michetti

"Dei sei capoluoghi in mano al centrodestra 3 sono confermati e 3 al ballottaggio, quindi è matematicamente un pareggio e io questa straordinaria vittoria della sinistra non la vedo". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni accanto al candidato sindaco del centrodestra per Roma, Enrico Michetti. "Mi pare che non si possa dire che FdI in queste elezioni amministrative non abbia fatto la sua parte, non sia cresciuta. Stiamo parlando di un'ottima affermazione che intendo rivendicare".E in vista del turno di ballotaggio dice: "E' nostra responsabilità fare un appello molto forte ai cittadini che hanno scelto di non andare a votare. E' la grande sfida questo ballottaggio: convincere tante persone che si sono allontanate dalla democrazia".Poi sulla coalizione: "Vedo un centrosinistra compatto e un centrodestra che a volte va un po' più in ordine sparso, invece adesso bisognerà serrare i ranghi ancora di più perché il conflitto ora si polarizza".