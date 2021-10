POLITICA

Controlli Antimafia Amministrative, anche Mimmo Lucano nell'elenco degli 'impresentabili' L'ex sindaco di Riace, condannato ieri a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo sui presunti illeciti nella gestione dei migranti, è candidato all'assemblea regionale della Calabria. Tra gli impresentabili anche Marcello De Vito, ex M5S e presidente dell'assemblea Capitolina in questa legislatura, candidato nelle liste di Forza Italia per il Comune di Roma

Migranti: processo 'Xenia', ex sindaco di Riace Mimmo Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi

Migranti: processo 'Xenia', ex sindaco di Riace Mimmo Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi Condanna Lucano. Letta: "Esterrefatti dalla pena". Salvini: "Sinistra candida condannato" Condividi L'ex sindaco di Riace Domenico Lucano è l'unico candidato considerato 'impresentabile' alle prossime elezioni regionali in Calabra, secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. Lucano, condannato ieri a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo sui presunti illeciti nella gestione dei migranti, è candidato all'assemblea regionale della Calabria a sostegno dell'uscente sindaco di Napoli Luigi De Magistris. E' quanto emerge dalle considerazioni della Commissione Parlamentare Antimafia, in base alle verifiche disposte attraverso la Direzione Nazionale Antimafia. Comunali: 9 'impresentabili'. 4 sono a Roma, tra loro Marcello De Vito

Sono nove gli impresentabili alle prossime elezioni amministrative. Di questi, quattro sono candidati alle Comunali di Roma. Nella Capitale gli 'impresentabili' sono Marcello De Vito- ex presidente dell'assemblea capitolina con Virginia Raggi, ora candidato di Forza Italia a sostegno di Enrico Michetti-, Maria Capozza (Forza Italia) Viorica Mariuta e Antonio Ruggiero (entrambi del Movimento Idea Sociale).

