In palio i 200 seggi della Camera bassa Elezioni Repubblica Ceca, il premier uscente perde la maggioranza Babiš è rimasto coinvolto in uno scandalo finanziario emerso dall'inchiesta giornalistica nota come 'Pandora Papers'. Fuori dal Parlamento i suoi alleati

Il premier uscente al seggio (Ansa)

Svolta nella Repubblica Ceca. Dopo lo spoglio del 98% delle sezioni, il partito del premier uscente, Andrej Babiš, il movimento populista Ano (Azione del cittadino scontento), perderebbe la maggioranza per continuare a governare il Paese, al voto ieri e oggi per rinnovare i 200 seggi della Camera bassa.Babiš, rimasto coinvolto in uno scandalo finanziario emerso dall'inchiesta giornalistica nota come 'Pandora Papers', ha il 27,4% ma gli alleati non superano lo sbarramento del 5%.Il premier guidava prima delle elezioni un governo di minoranza con i socialdemocratici (Čssd), che hanno il 4,7%, e l'appoggio esterno del Partito comunista (Ksčm), accreditato del 3,6%. Si tratta di una sconfitta storica per i comunisti, che sarebbero esclusi per la prima volta dal Parlamento dopo la Seconda guerra mondiale.Il voto premia la coalizione moderata Spolu (Insieme), guidata da Petr Fiala (unisce i Civici democratici Ods, Top 09 e Cristiano democratici Kdu-Csl), con il 27,5% e il cartello di Ivan Bartoš, leader dei Pirati e Sindaci (PirStan), con il 15,4%. I due gruppi hanno annunciato colloqui per formare il nuovo esecutivo.Le due coalizioni di opposizione avrebbero infatti ottenuto la maggioranza dei seggi (almeno 103).La forza anti-migranti e anti-musulmana, il partito Libertà e Democrazia Diretta (Spd), ha il 9,7%.L'affluenza è stata del 64,7%.