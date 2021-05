Verso le amministrative Elezioni Roma, Conte: Raggi ottima candidata. Gualtieri: farò le primarie In vista delle elezioni di autunno, tensioni sulle candidature tra M5s e Pd. Napoli, De Luca: Fico candidato? Meglio le primarie

In vista delle elezioni amministrative di autunno, tensioni sulle candidature tra M5s e Pd."Il Movimento 5 Stelle su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi, il sindaco uscente. Il Movimento l'appoggia in maniera compatta e convinta, a tutti i livelli". Lo scrive in una nota l'ex premier Giuseppe Conte. "Virginia sta dando un nuovo volto alla città - sostiene - e dopo una fase iniziale in cui la sua amministrazione ha dovuto dare segni di discontinuità con le gestioni del passato e ha dovuto tanto seminare, da un po' di tempo si iniziano a vedere i chiari frutti di questo intenso lavoro e i romani se ne stanno rendendo conto ogni giorno di più"."Dispiace che a Roma non si siano realizzate le condizioni per pianificare con il Pd una campagna elettorale in stretta sinergia. Non so chi verrà indicato dal Pd come candidato ufficiale e rispetteremo le loro scelte. Ci auguriamo però che la loro decisione non metta in discussione il lavoro comune che da qualche mese è stato proficuamente avviato a livello di governo regionale, che merita di essere portato a termine fino alla fine della legislatura nell'interesse di tutti i cittadini della Regione", aggiunge Conte. "La campagna elettorale che attende Roma - prosegue - sarà una sorta di primaria nel nostro campo, rispetto al campo del centrodestra. Dobbiamo agire in modo intelligente e fare in modo che in caso di secondo turno il dialogo privilegiato del Movimento con il Pd possa dare i propri frutti"."Avanti uniti. Grazie del sostegno a Giuseppe Conte, al MoVimento 5 Stelle, a tutti coloro che si impegnano e si impegneranno per Roma. Grazie a tutti voi! #AvantiConCoRaggio". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sui social."E' innegabile il forte imbarazzo che una eventuale candidatura di Nicola Zingaretti per le Comunali di Roma porterebbe nella neonata alleanza regionale". Così le due assessore 5s della giunta di Nicola Zingaretti, Roberta Lombardi e Valentina Corrado. "La situazione che si verrebbe a creare (uniti in Regione e avversari a Roma con Zingaretti come candidato e presidente) sfiorerebbe il paradosso", dicono le pentastellate augurandosi che le scelte del Pd su Roma "non contemplino soluzioni che avrebbero, inevitabilmente, ripercussioni sulla tenuta dell'attuale maggioranza regionale e su scenari di future alleanze nel Lazio".Roberto Gualtieri parteciperà alle primarie del Pd per la scelta del candidato sindaco a Roma. L'ex ministro dell'Economia lo scrive in un tweet rilanciato dal segretario del partito Enrico Letta. "Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono". Letta appunto rilancia, aggiungendo l'emoticon del braccio che fa il muscolo, in segno di incoraggiamento.Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, conferma le proprie perplessità su una possibile candidatura del pentastellato Roberto Fico alle elezioni per il sindaco di Napoli. Intervenendo a "Mezz'ora in più", De Luca ha detto: "Vedo un ritorno della politica vintage, stile anni '80, quando si riuniva il pentapartito e a Roma decidevano la distribuzione dei candidati, senza mai partire dai due problemi di fondo: chi è più capace, e chi ha il programma più efficace. Dentro questo quadro c' è Napoli, come c' è Roma". Alla domanda se ritenga necessario lo svolgimento delle primarie, De Luca ha detto: "Sono sicuramente uno strumento, perché così si sta determinando altro distacco dei cittadini dalle istituzioni".Quanto al rapporto con il M5S, De Luca ha detto: "Credo che sia necessario costruire una coalizione con loro, ma sulla base di una operazione verità. Siamo interessati ad una loro evoluzione positiva. I Cinque Stelle hanno convissuto con aree incompatibili, una progressista ed una conservatrice, ed anche reazionaria. Hanno detto tutto e il contrario di quello che cihanno raccontato per 10 anni. Vorrei capire esattamente qual è la loro posizione".