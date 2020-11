Mercati Elezioni e vaccino, le borse volano

Condividi

di Paolo Gila Giornata ampiamente positiva per tutte le borse, euforiche sin dalla mattinata grazie all’esito chiaro delle elezioni americane e poi ancor di più nel pomeriggio per le notizie che riguardano la prospettiva di un arrivo a tempi ravvicinati del vaccino anti-Covid.In concomitanza con le chiusure delle piazze europee a Wall Street il Dow Jones segnava +3,72% e il Nasdaq a +1,13%.Queste le chiusure in Europa: Milano +5,43%, Londra +4,67%, Francoforte +4,95% e Parigi +7,57%.A Piazza Affari hanno manifestato incrementi superiori al 10% realtà come Unicredit e Leonardo, bene anche Eni con la quotazione del greggio Wti risalito oltre i 40 dollari il barile.Spread btp/bund a 123 punti base con il rendimento del nostro decennale allo 0,70%. In calo l’oro del 5,5%, con la quotazione a 1850 dollari l’oncia.Euro contro dollaro a quota 1 e 1815.